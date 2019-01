Manželia sú zhrození: FOTO Ľudia ich vytúženej dcérke prajú smrť, silný odkaz neprajníkom

TEL AVIV - Rodičia malej Batye sú zdevastovaní. Prostredníctvom Facebooku zverejnili fotografie novorodenej dcérky, ktorá sa narodila so zriedkavou vrodenou poruchou. Nenávistné komentáre ľudí však nemajú medze. Jeden z nich dokonca rodičom odkazuje, že ich dieťa je monštrum a malo radšej umrieť.

Naffi a Racheli Goldmanovci z Manchestru zažívajú skutočne neľahké obdobie. Ich dcérka Batya sa narodila so zriedkavou poruchou ako hluchá, slepá, nie je schopná samostatne dýchať, má zdeformovanú lebku a skrútenú chrbticu. Lekári to zistili v siedmom mesiaci tehotenstva a Racheli oznámili, že dieťa v jej maternici "nie je životaschopné".

Na snímke sú manželia Goldmanovci a ich dcéra Batya. Zdroj: FB/Help Batya

Matka priznala, že spočiatku ju pohľad na vypuklé oči a nezvyčajný tvar lebky vystrašil. Tento mesiac sa rodičia rozhodli zverejniť fotografie malej dcérky na Facebooku. Reakcie ľudí ich nemilo prekvapili, niektoré z komentárov rodičom odkazovali, že ich dieťa je monštrum. Napriek nepriazni sa pár nevzdáva a snaží sa získať 500-tisíc libier, vďaka ktorým zaplatia náklady na zdravotnú starostlivosť.

Na snímke je Batya Goldmanová. Zdroj: FB/Help Batya

„Povedali, že by som mala tehotenstvo okamžite ukončiť, lekári vedeli, že sa narodí so závažnou poruchou. Nevedeli presne, o čo pôjde, ale boli si istí tým, že bude vážne postihnutá,“ povedala Racheli. Lekári tiež tvrdili, že dieťa pravdepodobne neprežije ani len pôrod a ak áno, tak umrie v ranom detstve. Rodičom oznámili, že starostlivosť o také dieťa urobí ich životy neznesiteľnými.

„Bolo to srdcervúce, celý náš svet sa zrazu zrútil. Ale Boh je stvoriteľ a ten nerobí chyby. Budeme sa starať o dar, ktorý nám dal,“ uviedol otec malej Batye. Nielenže sa ich životy diametrálne zmenili, pár musí čeliť aj nenávistným komentárom, ktoré ľudia píšu na margo zverejnených fotografii Batye. „Neverili sme, že takí ľudia existujú,“ zveril sa Naffi.

Pre rodičov to bolo veľmi ťažké. „To, čo tam písali, bolo otrasné. Odkázali nám, že škaredšie dieťa v živote nevideli. Hovoria o našej dcérke ako o kreatúre. Niekto nám odkázal, že to, čo robíme, je týranie alebo že vyzerá ako monštrum. Podľa nich sme ju mali radšej nechať umrieť,“ povedal otec Naffi.

Na snímke je Batya Goldmanová. Zdroj: FB/Help Batya

Naffi sa spoločne s Racheli snažili o počatie dieťaťa dva roky. Matka uviedla, že sa na príchod dieťaťa veľmi tešili a nevedeli sa dočkať momentu, kedy sa usadia v Manchestri. Podľa jej slov bolo všetko v poriadku, až dokým nepodstúpila 3D vyšetrenie skenerom počas pobytu v blízkosti izraelského Tel-Avivu.

„Bolo to ako zemetrasenie, veľmi sme sa na dieťa tešili a potom nám doktori povedali, že bude lepšie nechať ho umrieť. Ale akonáhle sme vyšli z ordinácie, jednoznačne sme sa zhodli, že dieťa si necháme. Cítili sme, že toto je našim poslaním od Boha, nebolo o čom debatovať,“ vysvetlil Naffi. Obaja tušili, že to bude ťažké, no rozhodli sa bojovať.

Batya sa narodila 3. januára so slepotou, hluchotou, neschopnosť dýchať a skrivenou chrbticou. Naviac trpí Pfeifferovým a Antley Bixlerovým syndrómom. Dievčatko okamžite hospitalizovali na jednotke intenzívnej starostlivosti, pretože mu zlyhal pľúcny aparát. Batya teda dýcha len vďaka ventilátorom. „Bolo to pre nás strašidelné. Bolo nám jasné, že naša budúcnosť bude veľmi, veľmi ťažká,“ uviedol otec.

O to viac rodičov trápia nenávistné komentáre ľudí. Tí Batyu opisujú ako „medúzu“ či „monštrum“. Obaja sa museli vzdať práce, aby sa mohli neustále starať o malú dcérku. Striedajú sa po 12 hodinách. Batya denne podstupuje 80 procedúr, vďaka ktorým je nažive. „Robíme to z lásky k našej dcére,“ povedal Naffi.

Izraelská vláda im poskytne nejaké peniaze, ale stále to nebude dostatok na to, aby si mohli dovoliť kúpu všetkých liekov. V súčasnosti žijú v Izraeli, odkiaľ pochádza Racheli. Dúfajú však, že sa čoskoro vrátia do Veľkej Británie, ak bude Batya schopná cestovania. Manželia dokonca založili fond na podporu zdravotnej starostlivosti ich dcéry.

Zdroj: FB/Help Batya

Zdroj: FB/Naffi Goldman

