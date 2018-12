Mladých ľudí požiadali, aby otvorili konzervu: VIDEO totálnej hanby, budete sa chytať za hlavu

Výrobcovia tuniakových konzerv, traste sa! Je možné, že váš biznis pôjde do úpadku, pretože mladí ľudia vôbec netušia, ako sa otvárajú konzervy. Dokazuje to video, ktoré nakrútil známy americký moderátor Jimmy Kimmel v rámc svojej televíznej šou. V ňom zastavoval mileniálov (mladí ľudia narodení po roku 1980), dal im do ruky konzervu a otvárač a čakal, ako si s tým poradia.

Zdroj: YouTube/Jimmy Kimmel Live ​

Výsledok je viac než krutý. Väčšina na to len zmätene pozerala, akokeby otvárač na konzervy videla prvýkrát v živote. Jedna dievčina ho dokonca zlomila.