Dôchodcu (70) nepustili na dovolenku do New Yorku: Stačila jediná CHYBA vo vízovom formulári

LONDÝN - Starší Škót má hlavu v smútku z výletu do Ameriky. Omylom totiž vo vízovom formulári na letisku označil, že je terorista. Za dovolenku spolu s manželkou zaplatil 2000 libier (v prepočte 2247 eur), podľa všetkého im však spoločnosť peniaze za neuskutočnený let nevráti.

Dôchodca John Stevenson mal ísť so svojou ženou Marion na vianočný výlet do New Yorku. Všetko sa však skomplikovalo pri vypĺňaní vízového formulára, v ktorom sa muž omylom označil za teroristu. "Vypĺňali sme vízový formulár Esta online, no mali sme už veľmi málo času a veľa nezodpovedaných otázok. Pri otázke, či som terorista, musel systém zameniť možnosť "nie" s možnosťou "áno"," vysvetľuje senior.

Zdroj: Getty Images

Keď potom na letisku prechádzal hraničnou kontrolou, ktorej odovzdal svoj pas, bolo mu oznámené, že ho nikam nepustia. John sa im snažil vysvetliť, že došlo k chybe, no úradníci mu odmietali uveriť. Len vyhlásili, že je terorista a nikam neodcestuje. Manželia následne preto kontaktovali spoločnosť United Airlines, cez ktorú si vybavili dovolenku. Tá uviedla, že môžu žiadať vrátenie peňazí za ubytovanie, ale nie za neuskutočnený let. Ich jedinou nádejou je teda navštíviť veľvyslanectvo v Londýne.

Stevenson vyjadril svoje znepokojnenie nad tým, že už nikdy nebude môcť navštíviť Ameriku. "Je to hotová nočná mora. Nemôžeme si tú dovolenku ani presunúť, pretože nevieme, či ma vôbec ešte niekedy pustia do USA," uzavrel sklamaný John.