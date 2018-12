Spávate so svojím psom v posteli? Expert radí, mali by ste s tým okamžite prestať!

Ilustračné foto

SYDNEY - Spíte so svojím psom v jednej posteli? Možno to nie je najlepší nápad. Doktor Bradley Smith dokázal, že spánkový režim vášho domáceho miláčika sa diametrálne líši od toho vášho. To spôsobuje zhoršenie kvality vášho spánku. Je v tom však háčik.