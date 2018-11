FOTO Mužovi roky tieklo z nosa: Keď lekári zistili, prečo, ostal ako obarený

Greg Phillpotts vlani pripravoval večeru na deň Vďakyvzdania pre celú svoju rodinu, keď mu z nosa začala kvapkať podivná tekutina. Dostala sa priamo do jedla, takže už nehrozilo, aby ho niekto zjedol. Z kvapkajúcim nosom mal Američan problémy už zopár rokov. Myslel si, že je to obyčajná alergia, no lekári ho vyviedli z omylu. Keď sa vo februári dostal do nemocnice Mount Sinai v New Yorku, oznámili mu, že tekutina vyteká z jeho mozgu.

He thought it was just allergies or even just a runny nose. It turned out to be something he needed surgery for. It’s all next at 11 #ABC11 @MountSinaiNYC pic.twitter.com/Z5ZsU5s3G2