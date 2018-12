Čarodejnica vraj pozná recept na lásku: Dodržiavajte tento postup a pritiahnete k sebe milovanú osobu

LOS ANGELES - Amanda Yates Garciová je čarodejnica, ktorá tvrdí, že svojimi kúzlami úspešne opantala aj amerického prezidenta. Žena známa aj pod menom Oracle z Los Angeles nedávno prezadila, ako k sebe pritiahnete osobu, ktorá vás bude oddane milovať a ocení to, akí ste.

Garciová o sebe tvrdí, že má tristo rokov. Na svoj vek vyzerá skutočne výborne. Už roky sa živí ako veštica, ktorá za jedno sedenie zinkasuje sto dolárov (87 eur). Darí sa jej naozaj mimoriadne; svoju mágiu už údajne vyskúšala aj na Donaldovi Trumpovi a vďaka nej vraj zariadila, aby už viac neubližoval iným.

Zdroj: Facebook/Amanda Yates Garcia

Amanda vie vraj poradiť aj v otázkach lásky a pomôže tým, ktorí ju márne hľadajú alebo na ňu zbytočne čakajú. Podľa nej na to stačí jednoduché kúzlo, ktoré zariadi, že si k sebe raz a navždy pritiahnete milovanú osobu. Stačí na to zopár jednoduchých a hlavne dostupných vecí a správne načasovanie ich použitia.

Zdroj: Facebook/Amanda Yates Garcia

Potrebujete: biele kvety, olej z gardénie, ružový kremeň, čierny turmalín, papier na písanie želaní, ružovú sviečku, vodu a črepníkový kvet.

Zdroj: Getty Images

Postup: na začiatku mesiaca sa vykúpte vo vani, do ktorej pridáte biele kvety a olej z gardénie. Vezmite si do nej aj kúsky ružového kremeňa a čierneho turmalínu. Keď vaše telo nasaje tento kúpeľ, vodu vypustite, ale neodchádzajte z vane skôr, kým nebude prázdna. Potom si vezmite papier a napíšte naň: "Pri moci bohyne vo mne, kreslím si svoju novú lásku, niekoho, kto ocení...". Za týmito slovami nechajte na papieri voľné miesto. Potom ho vyplňte šiestimi vlastnosťami, ktoré si na sebe ceníte, aby osoba, ktorú hľadáte, mala tie isté vlastnosti, ako máte vy. Opakujte toto všetko každý večer až splnu mesiaca. V splne potom spáľte papier v ohni ružovej sviečky, v ktorej je olej z gardénie. Neopúšťajte miestnosť, až kým všetko nevyhorí. Popol potom premiešajte s roztaveným voskom a všetko uložte do črepníkovej rastliny blízko vašich vchodových dverí. Tým dokončíte kúzlo. Tento obrad vám pomôže privolať niekoho, kto ocení všetky vaše kvality.