Zákazníka reštaurácie nakrútili pri poriadne nechutnej činnosti: Ľudí hneď prešla chuť na jedlo

Na Twitteri sa objavilo video, ktoré vzbudzuje odpor a zhnusenie. Zachytáva totiž nechutné, nevychované a hygienicky zaostalé správanie zákazníka. Ten si v supermarkete z otvoreného polievkového pultu nabral naberačkou polievku, vychlípal ju z nej a oslintanú ju vrátil späť do nádoby, z ktorej si neskôr mali naberať ďalší zákazníci. Celú situáciu zachytil na mobil iný zákazník a hneď ho zverejnil ako varovanie pre všetkých, ktorí sa zvyknú stravovať v takýchto zariadeniach. "Myslite na to, ak nabudúce pristúpite k baru s jedlom," okomentoval svoj príspevok jeho autor.

Something to think about the next time you eat at the salad bar. pic.twitter.com/yALLvVPbut