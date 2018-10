Na palube lietadiel vyčíňajú zločinecké gangy: POZOR na batožinu! Takto ľahko vás môžu okradnúť

Polícia v Hongkongu bola minulý týždeň vyzvaná, aby na letisku prešetrila lietadlo spoločnosti South Africa Airways. Jeden z cestujúcich totiž tvrdil, že mu niekto počas spánku ukradol cenné veci z tašky. Hovorca aeroliniek potvrdil, že počas letu z Johannesburgu do Hongkongu dvom pasažierom zlodeji ukradli veci.

"Jeden z poškodených ukázal na niekoľkých cestujúcich, ktorí sa počas letu správali podozrivo a údajne ich niekto videl, ako prehľadávajú hornú čas určenú na batožinu, keď všetci ostatní spali," píše sa v policajnom hlásení. Po pristátí policajti pátrali po dvoch podozrivých a našli u nich veci, ktoré počas letu odcudzili pasažierom.

Zdroj: Getty Images

Nebol to však zďaleka jediný prípad takejto krádeže na palube lietadla. V roku 2016 podľa hongkonských orgánov zločinecké gangy za deväť mesiacov nakradli majetok v celkovej hodnote v prepočte viac ako 380-tisíc eur. Stalo sa to predovšetkým počas letov do Južnej Afriky. Zlodeji si svoje obete vyhliadnu ešte pred nástupom do lietadla a následne položia svoju batožinu do horného batožinového priestoru vedľa batohu obete.

Známou taktikou je aj položiť si cudziu batožinu na kolená alebo zobrať si ju so sebou na toaletu v momente, kedy sú svetlá na palube stlmené. Jeden z poškodených tvrdí, že mu niekto z batožiny ukradol 3000 dolárov a nahradil ich 76 jednodolárovými bankovkami. Bohužiaľ, prišiel na to až na letisku. Podobnú skúsenosť má cestovateľ Warren Becker, keď mu jeden s pasažierov povedal, aby si skontroloval svoju batožinu. Údajne videl chlapíka, ako s ňou odišiel na toaletu a potom ju vrátil späť na pôvodné miesto. "Môj kufor bol zabezpečný zámkom. Keď som ho skontroloval, zistil som, že je zlomený," spomína si Becker. Zlodej mu ukradol peniaze v cudzej mene a niekoľko cenných šperkov. Polícii sa napriek skorému zásahu nepodarilo nájsť Warrenove odcudzené veci.