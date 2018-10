Mladík chcel od dievčiny fotku jej pŕs: Dostal presne to, čo si zapýtal, už nikdy sa jej neozval

Malá slovná hračka úplne odpálila drzého chlapa, ktorý požiadal sympatickú Shannu Marinovú o fotografiu. Chcel vidieť hlavne jej "tits", čiže prsia alebo bradavky. Zaskočená žena mu po tomto všetkom iba zaželala dobrú noc. Neskôr ale dostala výborný nápad a urobila mu kratučkú prednášku z ornitológie. "Zvyčajne takéto príspevky odstránim alebo zablokujem. Ale potom mi napadlo, že si z neho môžem poriadne vystreliť," hovorí.

Zdroj: Facebook/Shanna Marin

Slovko "tit" totiž neoznačuje len prsia;. je to aj názov pre sýkorku. A keďže Shanna chová doma vtáčikov, uložila dvoch týchto pestrofarebných operencov pod bundu, nechala im vytŕčať drobné hlávky a odfotografovala ich v plnej kráse tak, ako to mladík žiadal. Fotku doplnila aj obrázkom, na ktorom sú opísané najbežnejšie druhy sýkoriek, aby mal záujemca o ne v celej problematike absolútne jasno. "V tomto prípade som nemusela nič blokovať, urobil to on sám. Asi to bolo pre neho príliš," smeje sa Marinová, ktorej nápad pobavil už tisícky užívateľov.