Dievčatko (8) vytiahlo z jazera čudnú vetvu: Archeológovia jasajú, je to hotový poklad!

Saga Vaneceková, ktorá má podľa serveru The Local švédske a americké občianstvo, objavila meč v jazere Vidöstern počas letných prázdnin. Pôvodne sa vek meča odhadoval na 1000 rokov, neskôr ale experti a miestne múzeum oznámili, že ide o 1500 rokov starý predmet z predvikingského obdobia.

"Každý deň sa vám nestáva, že v jazere stúpnete na meč," uviedol Mikael Nordström z miestneho múzea. Suchá v lete vo Švédsku spôsobili pokles hladiny jazera Vidöstern v kraji Jönköping, čo pravdepodobne prispelo k nálezu meča.

Zdroj: Miestne múzeum v Jönköpingu

"Cítila som niečo vo vode, tak som to zdvihla. Malo to rukoväť a ja som šla za otcom, aby som mu povedala, že to vyzerá ako meč," povedala dievčina v rozhovore na švédskej rozhlasovej stanici Sveriges Radio.

Otec Andy Vanecek sa najprv domnieval, že Saga našla podivne tvarovanú vetvu. O niečo neskôr s kamarátom dospel k záveru, že ide o staroveký predmet. Miestne múzeum, ktoré má na starosti konzerváciu artefaktu, uviedlo, že predmet bol veľmi dobre zachovaný.

Múzeum a miestny úrad potom pátrali po ďalších možných historických pokladoch a objavili brošňu z tretieho storočia. Archeologický prieskum podľa múzea bude pokračovať.