FOTO Párik si kúpil vedomostnú hru: Najlepšia investícia v živote, vo vnútri našli nečakaný poklad

SYDNEY - Mladý pár mal naozaj šťastie, keď si kúpil v charitatívnom obchode vedomostnú hru. Chris Lightfoot a Mandy Flacková za ňu dali v prepočte iba necelé dve eurá, no nakoniec v nej objavili diamantové prstene v hodnote až takmer 16-tisíc eur.

Chris (27) a Mandy, ktorí sa tento rok presťahovali zo Sydney do kanadského Toronta, si kúpili z druhej ruky zbierku hádaniek nazývaných Mind Trap, aby si počas dovolenky mohli zahrať s rodinou.

Chris Lightfoot Zdroj: FB/Chris Lightfoot

"Pomyslel som si, že keď sú moji rodičia v meste, tak nepôjdeme v noci piť von. Navrhol som, že by sme mohli zájsť do obchodu a zobrať nejaké stolové hry. Priniesli sme ich domov a začali sme hrať. Mama kládla otázky. No keď chcela vrátiť karty späť na miesto, zistila, že nezapadajú," povedal Chris pre Yahoo7 News.

V skrytej priehradke potom objavili šesť diamantových prsteňov, ktoré mama vyťahovala jeden za druhým. "Len sme tam stáli, hľadiac jeden na druhého s výrazom, sakra, to je naozaj pravda?" vysvetlil Chris s tým, že sa pokúsili vypátrať pôvodného majiteľa hry, čo sa im ale nepodarilo.

Keď dali prstene oceniť, zistili, že ich investícia vo výške necelý dvoch eur bola skutočne dobrou voľbou. Chris údajne zvážil aj vybratie diamantov a ich vloženie do zubov, ale nakoniec sa rozhodol, že z nich bude predajný artikel, ak by v budúcnosti potrebovali peniaze.