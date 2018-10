Žena (35) zverejnila FOTO hneď po pôrode: Viac ako bábätko ľudí zaujal tento šialený DETAIL

Je samozrejmé, že žena je po pôrode vyčerpaná a ubolená a nemá ani len pomyslenie na to, aby sa nalíčila a urobila vlasy. Lilly sa to ale očividne podarilo, pretože na fotke pôsobí tak, akoby si z práce odskočilo rovno do pôrodnej sály. Na snímke zverejnenej na Instagrame drží 35-ročná hviezda reality šou v náručí svoju novorodenú dcéru Alaru Mir. No viac ako bábätko si užívatelia všímajú práve ju a pozastavujú sa nad jej výzorom. Má nalepené umelé mihalnice vlastnej kozmetickej značky a podľa vlastných slov ich mala aj počas pôrodu.

"Alara Mir sa narodila 30. septembra 2018. Naše srdcia sú neskutočne naplnené. Ďakujeme ti Alara, že si si nás vybrala za rodičov," okomentovala svoju fotku Ghalici. Okrem toho nezabudla poznamenať, čo mala počas pôrodu na sebe. Reakcie užívateľov sa líšia.

Zdroj: Facebook/Lilly Ghalichi ​

Niektorí jej gratulujú, iní si z nej uťahujú, že fotografiu novorodeniatka využila na propagáciu svojej vlastnej značky umelých mihalníc. "Keď naposledy zatlačíte a trhne vami, tie rasy musia skončiť na krku," napísal vtipne jeden z užívateľov.