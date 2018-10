Mladík (†29) sa bol zabaviť v akvaparku: Nakazil sa smrtiacou chorobou, o päť dní bol mŕtvy

Cable Park Surf Resort

Zdroj: Youtube/Stab Magazine

NEW JERSEY - Dvadsaťdeväťročný Fabrizio z New Jersey zomrel na zriedkavú infekciu mozgu. Lekári teraz hľadajú možnú súvislosť medzi jeho pobytom v zábavnom vodnom parku a náhlym prepuknutím choroby, ktorá v tomto prípade postupovala až prekvapujúco rýchlo a nedokázali ju eliminovať ani osvedčené antibiotiká. Park je preto na ich príkaz až do odvolania uzatvorený.