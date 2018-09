Pohľadnica ukrytá v knihe odhalila manželov dvojitý život: Tie slová žene vyrazili dych

SYDNEY - Život matky dvojičiek, ktorá spokojne žila v šťastnom manželstve dlhé roky, nabral úplne iné obrátky po tom, ako doma náhodou našla záhadnú pohľadnicu. Ktovie, ako by všetko dopadlo, keby ju neobjavila a ako dlho by sa jej manžel ešte zapletal vo svojich klamstvách.

Žena, ktorá opísala svoja príbeh na sociálnej sieti, možno dostane do pozoru partnerky a manželky mužov, ktorí odchádzajú za prácou mimo domova a vracajú sa späť v pravidelných turnusoch. Presne takýto systém totiž fungoval dlhé roky aj v jej vzťahu. "Eddie pracoval osem dní mimo domu a potom sa vracal na šesť dní. Zvykla som si na to, vždy sme sa na seba tešili a keď sa vrátil, všetko sme si vynahradili," spomína na šťastnejšie obdobie.

Zdroj: Getty Images

Život manželom ubiehal v zabehnutom režime, až kým sa im nenarodili dcérky dvojičky. Vtedy dvojnásobnej matke muž naozaj chýbal, bola stále unavená. No zas vždy, keď bol doma, vzorne sa o svoje deti staral a vstával k nim aj v noci. Nakoniec to všetko úspešne prekonali a deti odrástli. Eddie dokonca navrhoval, že si nájde prácu v okolí. Žena ho ale presvedčila, aby nič nemenil, lebo mal veľmi slušný príjem a aj ona sama sa po materskej vrátila do práce.

Všetko sa zmenilo raz večer, keď si chcela prečítať knihu, ktorú mal Eddie odloženú na stolíku. Vypadla z nej pestrofarebná pohľadnica. "Oci, želám ti šťastný Deň otcov. S láskou Nate," stálo v nej a žena ničomu nerozumela. "Myslela som si, že knihu mal požičanú nejaký Eddieho kamarát a nechal tam omylom tú pohľadnicu." Lenže červík podozrenia v nej neprestával vŕtať, a tak sa manžela po príchode domov spýtala, kto je Nate. Slová vychádzajúce z jeho úst ju úplne odrovnali. Ako sa ukázalo, jej milujúci a vzorný manžel netrávil spomínaných osem dní mimo domu sám. "Už desať rokov fungoval vo vzťahu s nejakou Natashou. Vraj mu všetko prerástlo cez hlavu a keď prišli deti, nedokázal mi to povedať," krúti hlavou žena.

Zdroj: Getty Images

Po týchto slovách s ním okamžite skončila. Sama priznáva, že preplakala celú noc, ale úžasnou oporou sú pre ňu deti a priateľky. Neskôr Natashu kontaktovala cez Facebook a prezradila jej, s kým vlastne žije. Samozrejme, že aj ona Eddieho vyhodila. "Pokiaľ viem, teraz je sám. Možno premýšľa nad tým, koľko bolesti spôsobil nám obom. Viem, že som sa rozhodla správne," zakončila svoje rozprávanie sklamaná užívateľka.