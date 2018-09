Blondínka zažila perfektné rande: Prišla ľadová sprcha, jej romantiku zničilo týchto šesť SLOV

MELBOURNE - Žena si myslela, že konečne našla muža svojich snov. Spoznali sa na Tinderi a nejakú dobu si spolu dopisovali cez internet. Myslela si, že ho pozná dosť dobre na to, aby sa konečne stretli. Netušila, ako veľmi sa v skutočnosti mýlila.

Alita Brydonová sa vrátila domov v skorých ranných hodinách po fantastickom večere so svojím vyvoleným. Predtým si stále len písali o osobných veciach, dôverných veciach, ale nešlo o nič nemravné. Rozprávali sa o filmoch, ktoré majú radi a dennodenne si posielali fotky jedál, ktoré práve išli jesť. Nakoniec prišlo aj na osobné stretnutie.

"Videla som, ako sa ku mne sebavedomo približuje, prechádzajúc okolo ázijského bistra. Bez toho, aby povedal čo i len jediné slovo, ma pobozkal na pery a dal ruku na chrbát. Všetko sa zrazu stalo, všetko do seba zapadlo," opísala Austrálčanka rande na portáli Mamamia.com.au. Dvojica zažila krásny večer a Alita si líhala do postele s nádejou na novú budúcnosť s tým pravým. Keď sa však na druhý deň ráno zobudila, čakalo ju veľké a nemilé prekvapenie. V telefóne si našla správu od svojej známosti. Namiesto milých slov jej ale písala jeho skutočná partnerka. "Drž sa od môjho priateľa ďalej," stálo v správe.

Brydonová zostala v úplnom šoku, zrazu si uvedomila, že je ženou, s ktorou niekto podvádza priateľku. Napokon sa obe ženy stretli a Alita sa dozvedela, že jej "vyvolený" svoju partnerku už požiadal o ruku a plánujú spoločný život. Blondínka zostala znechutená nemiestnym správaním muža z Tinderu. "Nikdy by som si nezačala so zadaným mužom. Urobila by som čokoľvek, aby som mohla odčiniť trápenie jeho priateľky. Jediné, čo si z tohto celého môžem zobrať, je poriadne ponaučenie. Buďte opatrný, komu veríte," odkazuje sklamaná žena.