FOTO Anorektička Kristina (26) váži úbohých 17 kg: Pri pohľade na jej telo sa zhrozíte

Kristina váži neuveriteľných 17 kilogramov. Je ľahšia než ľudia, ktorí v minulosti podľahli anorexii. Pri váhe 18 až 25 kg u dospelého človeka už zlyhávajú životne dôležité vnútorné orgány. Všetko sa začalo na strednej škole, kde Karyaginová prestala správne jesť. Denne nezje viac než jeden kus ovocia. Cíti sa preto permanentne slabá a nedokáže už poriadne stáť ani na nohách. Odborníci ju varovali, že ak svoje stravovacie návyky nezmení čím skôr, do roka ju čaká smrť. Niektorí dokonca podotkli, že by mohla hrať "oživlú mŕtvolu v horore".

Bývalá anorektička a televízna hviezda reality šou Maria Kokhno začala kampaň na pomoc Ruske ešte predtým, než bude neskoro. Využila pritom svojich 520 000 fanúšikov, ktorých má na Instagrame, aby sa zapojili do kampane spolu s ňou. "Viem, aké to je, keď si niekto položí pred seba jedlo, ale nedokáže ho zjesť. Aj keď si uvedomujete, že vás to zabíja, neviete začať jesť," hovorí Maria, ktorá požiadala svojho bývalého špecialistu, doktora Yana Golanda, aby Kristine zadarmo pomohol.

Kokhnovej kampaň pomohla pre ňu vyzbierať v prepočte vyše 12-tisíc eur, a tak sa môže Karyaginová spolu so svojou mamou Marinou vydať do Nižného Novgorodu, kvôli liečbe. Goland verí, že ešte nie je neskoro a pacientka sa dokáže vyliečiť. Už počas druhého dňa liečby vraj dokázala zjesť aj niečo iné než ovocie.

"Nemohla som uveriť, že vidím svoju dcéru jesť kašu (jedlo z varenej pohánky, pozn. red.)," priznáva Marina, ktorá dúfa v šťastný koniec príbehu svojej dcéry.