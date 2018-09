Tuk v oblasti brucha je ten najnebezpečnejší: Toto vám hrozí, ak sa ho nezbavíte

Vo všeobecnosti majú ženy vyššie percento telesného tuku než muži. Práve u žien sa tuk najčastejšie objavuje v oblasti nôh, zadku a bedier, rovnako ako v oblasti hrudníka či ramien. Tiež majú viac podkožného tuku, zatiaľ čo u mužov sa vo väčšej miere vyskytuje viscerálny tuk uložený v okolí brušných orgánov.

Ľudia, ktorí majú väčšie tukové zásoby v dolnej časti tela, sú vystavení nižšiemu riziku chronických ochorení ako je cukrovka alebo srdcové ochorenia, než ľudia s vyšším percentom tuku v strednej časti tela. Ide o to, že nadbytočný tuk v okolí brucha je rovnako podkožný, ako aj viscerálny. Práve preto je tuk v hornej časti tela nebezpečnejší než ten v dolnej, vysvetľujú odborníci z Inštitútu pre výskum zdravia na Austrálskej katolíckej univerzite.

Zdroj: Getty Images

Vedci zistili, že nadmerné skladovanie viscerálneho tuku je významným rizikovým faktorom pre metabolické zdravotné komplikácie, ako je obezita druhého typu, tuková pečeň či srdcové ochorenia. U zdravého človeka sú tukové bunky schopné rásť, získavať telu protizápalové bunky a zabezpečujú zdravý rast tela. Ale ak sa v tele vyskytne nadbytok tukového tkaniva, tento mechanizmus prestáva správne fungovať. S prebytočným tukom sa telo stáva odolné voči hormónu nazývanému inzulín, ktorý udržuje hladinu cukru v krvi. Viscerálny tuk vylučuje väčšiu hladinu adipokínov, chemikálií, ktoré spúšťajú zápal, a tiež uvoľňuje viac mastných kyselín do krvného obehu. Práve tuk v oblasti brucha spôsobuje, že sa mastné kyseliny dostávajú do krvného obehu v relatívne veľkej miere. Tuk okolo bokov a nôh je pasívnejší, čo znamená, že do tela uvoľňuje menej chemikálií a tým sa stáva menej nebezpečným, než tuk v hornej časti tela. Riešením tohto problému je schudnúť z akejkoľvek oblasti.

Zdroj: Getty Images

Nedávne štúdie o strate hmotnosti dokázali, že nezáleží, z ktorej časti tela človek chudne, automaticky sa zníži riziko srdcových ochorení a mŕtvice. Dôležité je teda schudnúť kdekoľvek na tele, netreba sa zameriavať výhradne na časť tela, kde sa tuk vyskytuje vo väčšej miere. Reklamy tvrdia, že sa dá pomocou tréningových prístrojov stratiť tuk len z jednej konkrétnej oblasti. Pravdou však je, že tukové tkanivá nie sú zamerané len na jedno konkrétne miesto, preto je dôležité dbať na zdravú stravu a dostatok pohybu. Jedine týmto spôsobom dokážeme schudnúť komplexne a vyhneme sa tak vážnym ochoreniam. Snažiť sa schudnúť len z brucha, nôh, zadku alebo bokov je tým pádom hlúposť. Komplexnosť cvičenia je to, vďaka čomu skutočne schudneme a zlepšíme svoj zdravotný stav.