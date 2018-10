Nelichotivá bilancia na Slovensku: Počet pacientov s porážkou stúpa, umiera ich však menej

Porážka - cievna mozgová príhoda (CMP) je závažné ochorenie, pri ktorom dochádza k poškodeniu mozgového tkaniva nedokrvením alebo krvácaním do mozgu. V minulom roku utrpelo mozgovú mŕtvicu 352 ľudí vo veku 20 – 44 rokov, čo je o 66 viac ako v roku 2016. "Počty však rastú vo všetkých vekových kategóriách. Kým napríklad v roku 2007, kedy bol založený register CMP, v ňom bolo zaznamenaných 7 420 pacientov s CMP, v roku 2017 to bolo už 11 556," ozrejmil generálny riaditeľ NCZI Peter Blaškovitš.

Z celkového počtu pacientov s CMP sa takmer 90,5 % týka ischemickej CMP (vrátane prechodnej ischémie mozgu), 9 % hemoragickej CMP (neúrazové krvácanie) a v 0,5 % ide o nešpecifikovanú CMP neurčenú ako infarkt alebo krvácanie. CMP postihuje častejšie mužov ako ženy, a to takmer v každej vekovej skupine. Kým od vekovej kategórie 45 – 54 rokov až po 75 – 79 rokov sa v registri CMP eviduje dvojnásobne viac mužov ako žien, od veku 80 rokov sa rozdiel medzi oboma pohlaviami minimalizuje. Vo vekovej skupine nad 85 rokov dokonca ženy prevyšujú mužov, keďže mnohé z nich sú už vdovy.

Podľa údajov z registra CMP stúpa tiež percento pacientov s výskytom rizikových faktorov, ktoré priamo alebo nepriamo zvyšujú riziko vzniku porážky. "Každoročne narastá podiel pacientov s CMP, ktorí zároveň trpia hypertenziou, diabetom, arytmiou, fajčia, majú nadváhu alebo až obezitu,“ doplnil Blaškovitš. Napriek všetkým nepriaznivým faktorom sa podľa NCZI vďaka zlepšovaniu úrovne zdravotnej starostlivosti a efektivite cielenej liečby postupne znižuje 1-ročná letalita, tzn. že sa znižuje podiel úmrtí pacientov do 1 roka od vzniku CMP. Platí to najmä u tých, ktorí prišli do nemocnice včas, aby im mohla byť poskytnutá čo najúčinnejšia liečba. Výsledky z registra ukazujú, že akútnu liečbu dostáva čoraz viac z nich. Napríklad v roku 2017 bola trombolytická liečba podaná štvornásobne vyššiemu počtu pacientov ako v roku 2009.

K lepšej zdravotnej starostlivosti podľa tlačovej správy prispieva aj register cievnych mozgových príhod, ktorý spravuje NCZI. Lekári doň povinne nahlasujú svoje prípady, rizikové faktory pacienta a podanú liečbu. V súčasnosti existujú dve možnosti liečby CMP. Okrem trombolytickej, ktorá spočíva v rozpustení krvnej zrazeniny preparátom (podávanej vnútrožilovo), môže ísť aj o špecifický výkon, a to mechanické odstránenie trombu. Časový limit pre podanie akútnej liečby je 4,5 hodiny a mechanické odstránenie trombu je možné vykonať do 8 hodín od prvých prejavov cievnej príhody.

Tento interval sa na Slovensku v posledných rokoch výrazne znížil. V roku 2017 dosahoval priemerný čas od vzniku klinických príznakov do podania trombolytickej liečby 150 minút, čas od príjmu pacienta do nemocnice po podanie tejto liečby bol 50 minút. Podľa NCZI je dôležité, aby ľudia vedeli včas rozoznať klinické príznaky CMP a neváhali zavolať lekársku pomoc. Medzi najbežnejšie patria náhle oslabenie polovice tela, porucha reči, neschopnosť vyjadriť sa, artikulovať či porozumieť reči, náhla porucha zraku alebo výpadok zorného poľa, prudká bolesť hlavy, dvojité videnie a pocit závratu s poruchou stability, bez možnosti stoja alebo chôdze.