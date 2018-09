Žene (55) očernel jazyk a začali na ňom rásť chlpy: Stalo sa to po užívaní týchto antibiotík

Telo istej Britky po nehode napadla vážna infekcia. Lekári jej okamžite nasadili meropeném a minocyklín. Po týždni začala v ústach pociťovať zvláštnu chuť a na jazyku sa objavili vyrážky. "Neskôr som už videla, že na povrchu jazyka mi vyrastajú chlpy," uviedla. A hoci ide o netypický symptóm, lekári sa dovtípili, že ide o alergickú reakciu a minocyklín jej vysadili.

"Nejde o nebezpečný príznak. Filiformné papily, z ktorých chĺpky vyrastali, neohrozujú ľudské zdravie," píše sa v časopise The New England Journal of Medicine, ktorý o prípade informoval. Na jazyku sa pacientke síce vytvorili hrubšie zárezy, ale v tomto prípade išlo o reakciu na minocyklín, na ktorý vraj ženy reagujú citlivejšie ako muži. Tvorbu papíl a ich praskanie môže okrem antibiotík podporiť aj nadmerné fajčenie alebo silná ústna voda. Po vysadení spomínaného lieku začali chĺpky z jazyka pacientky pomaly miznúť a jej stav sa postupne stabilizoval.