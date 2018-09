Slováci a luxus na 4 kolesách: Na čo si vo výbave auta potrpíme najviac?

Medzi najpredávanejšie vozidlá na Slovensku patrí okrem tradičných škodoviek aj takmer domáca Kia. Jej najpopulárnejší model na Slovensku je Kia Ceed – po novom už bez apostrofu. Na trhu je aktuálne už tretia generácia, ktorá sa vyrába výhradne pod Tatrami. Zo závodu v Žiline od spustenia výroby zišlo už viac ako tri milióny vozidiel a viac ako tretinu z nich predstavujú práve modely Kia Ceed. Niektoré boli určené pre zahraničné trhy, ale tisíce z nich jazdia po našich cestách. Na čom si vodiči pri kúpe tohto modelu najviac dajú záležať?

​Na výbavu sme začali míňať viac

Kľúčovú úlohu pri výbere už nezohráva len cena, Slováci si čoraz viac potrpia aj na ďalšie parametre. „V súčasnosti nie je až taký veľký záujem o základnú verziu, ľudia si radi doprajú dobre vybavené vozidlo. Páčia sa im dizajnové a technologicky vybavené vozidlá. Najviac ocenia, keď môžu mať vyššiu výbavu za prijateľnú cenu,“ prezradila Mária Spišiaková zo spoločnosti Kia Motors Sales Slovensko. Klienti sú za zvýšené pohodlie či štýlovejšiu úpravu auta ochotní priplatiť.

O aké doplnky je teda medzi ľuďmi najväčší záujem? „Určite ide o verzie, ktoré okrem bežného štandardu obsahujú hliníkové disky, stmavené sklá, vyhrievané sedadlá a volant,“ približuje Mária Spišiaková. Za podobnú výbavu napríklad pri Kia Ceed šoféri priplatia momentálne necelých 400 eur. Jej slová potvrdzuje aj Marián (55) z Bratislavy: „Keď som si pred rokmi kupoval Fabiu, musel som si dať šiť kožený návlek na volant u známej. Je to možno maličkosť, ale ja si na to potrpím. Dnes už ho ľahko dostanem aj k autám, ktoré nie sú v luxusnej triede. Stačí, že si niečo priplatím, a mám ho. Paráda.“

Doplnky sú občas nutnosťou

Vyhľadávanou a žiadanou súčasťou sa stal aj navigačný systém, parkovacie senzory či rovno inteligentný parkovací asistent. Pochvaľuje si to aj Janka (35), ktorá mala v minulosti veľké obavy z parkovania. „Ísť do centra mesta bola pre mňa nočná mora. Všade plno áut, úzke či krátke miesta mi naháňali strach. To bol dôvod, prečo som ako dvadsaťročná skoro vôbec nešoférovala, hoci mi rodičia dovolili používať svoje auto. Môj postoj k jazdeniu zmenili parkovacie senzory. Vďaka nim nie som v takom strese a väčšinou dokážem zaparkovať bez väčších problémov. Pre mňa ide o nevyhnutnosť, za ktorú si pokojne priplatím,“ priznala.

Pre najväčších fajnšmekrov

A aké sú vlastne rozdiely v cenách medzi základnou a tou najvyššou výbavou? V prípade Kia Ceed ide napríklad o vyše 11 000 eur. Najlacnejšiu verziu si môžete kúpiť za 13 900 eur, za model s top výbavou zaplatíte 24 590 eur. A čo všetko v ňom nájdete? „V najvyššej výbave ponúkame interiér nabitý technologickými novinkami na zvýšenie pohodlia a komfortu, navigačný systém s 8-palcovou dotykovou obrazovkou, fanúšikov kvalitnej hudby poteší audiosystém JBL Premium s technológiou obnovy komprimovaného zvuku Clari-Fi. O bezpečnosť sa stará okrem siedmich airbagov aj systém monitorovania mŕtveho uhla BSD, LED projekčné svetlomety (stretávacie a diaľkové) so statickým prisvecovaním zákrut, systém monitorovania dopravných značiek, varovný systém opustenia jazdného pruhu. Samozrejmosťou sú štýlové 17-palcové disky kolies z ľahkých zliatin, ktoré dodajú exteriéru ten správny šmrnc,“ prezradila Mária Spišiaková.

Nie je základná ako základná

Netreba však zabúdať ani na fakt, že už aj základná výbava býva v porovnaní s minulosťou omnoho bohatšia na rôzne zlepšenia. „Ide napríklad o doplnky aktívnej bezpečnostnej výbavy ako asistent na predchádzanie čelným zrážkam FCA, systém autonómneho núdzového brzdenia AEB, automatický asistent diaľkových svetiel HBA či systém sledovania pozornosti vodiča DAA a podobne,“ hovorí Mária Spišiaková.

Práve na rôzne bezpečnostné doplnky prihliadal aj Andrej z Košíc (28), ktorý vyberal auto tesne pred narodením prvého dieťaťa. „Keď porovnám situáciu, tak ešte pred pár rokmi boli podobné prvky v aute skôr rarita. Dnešné štandardy sú oveľa vyššie. Netreba vždy pozerať iba na cenu, ale aj na maximálnu bezpečnosť. Rodičia určite vedia, o čom hovorím,“ dodal.



Sedenie je bránou ku komfortu

Aj v prípade sedadiel majú vodiči viacero možností. Klasikou je rozhodovať sa medzi látkovými, polokoženými či celokoženými sedadlami. Asi netreba dodávať, že posledné menované vašu peňaženku odľahčia o stovky eur.

Dizajn však ani náhodou nie je všetko. Ak si priplatíte, získate širšie možnosti ergonomického nastavenia – či už výšky sedadla, alebo bedrovej opierky, či dokonca plne elektronické ovládanie. Svoje o sedadlách vedia aj slovenskí konštruktéri z Trenčína, ktorí navrhli úplne nový typ sedadiel aj do Kia Ceed. Tak sa usaďte a zistite, ako sa im podarili...

Tento článok sme pripravili v spolupráci s automobilovou spoločnosťou Kia Motors Sales Slovensko.

