Panika v Prahe: Útek jedovatej mamby, uhryznutá žena bojuje o život! Lov pokračuje

PRAHA - Smrteľne jedovatá mamba zelená, ktorá unikla v utorok večer v pražských Hlubočepoch, sa do nástrah stále nechytila. Informoval o tom policajný hovorca Jan Rybanský. Kriminalisti so špecialistami na odchyt hadov pokračujú v pátraní, podľa nich je had stále v dome, s veľkou pravdepodobnosťou mŕtvy. Obyvateľov domu polícia evakuovala. Tridsaťročná žena, zrejme majiteľka mamby, ktorú had uštipol, je doteraz v umelom spánku. Jej stav zostáva vážny, povedal hovorca Všeobecnej fakultnej nemocnice v Prahe Filip Brož.