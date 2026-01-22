Štvrtok22. január 2026, meniny má Zora, Zoran, Auróra, zajtra Miloš

Bizarný problém v Rusku! Luxusným autám zhasínajú motory: Majitelia sú zúfalí, čo je za tým?

MOSKVA - Majitelia vozidiel Porsche a BMW v Rusku sa stretávajú s poruchami, ktoré spôsobujú rušičky dronov. Tieto prístroje, určené na mätenie a zneškodňovanie ukrajinských bezpilotných lietadiel, zasahujú aj do fungovania satelitných systémov ochrany pred krádežami drahých vozidiel: zhasne motor, nedá sa znovu naštartovať a je nutné privolať odťah. Napísal to server The Moscow Times s odvolaním sa na informácie zo sociálnych sietí a servisov. Pri Porsche Russland problém potvrdili, predajcovia BMW sa zatiaľ nevyjadrili, dodal.

Problém sa týka predovšetkým vozidiel Porsche Macan a Cayenne vyrobených v rokoch 2016 až 2018, ale môže sa vyskytnúť pri všetkých vozidlách z rokov 2013 až 2019, od Porsche 911 cez modely Panamera, Cayenne, Macan, Boxster, Cayman 718 až po drahocenné 918 Spyder. Podobnými ťažkosťami podľa portálu trpí aj celý modelový rad vozidiel BMW vybavených systémom ConnectedDrive.

Majitelia sa sťažujú, že ich autá náhle „zdochnú“ a vyžadujú odťah, píše webová stránka. Dmitrij Ilinych, ktorý je majiteľom vozidla Porsche a autoservisu v meste Perm, uviedol, že počas mesiaca si jeho služby vyžiadalo päť klientov, ktorých hnevá ich vozidlá Porsche Cayenne. Šéf autodielne Fit Service Andrej Kuzin potvrdil, že sa tieto problémy naozaj vyskytujú a že sa riešia preprogramovaním auta.

Vozidlo si "myslí", že bolo ukradnuté

Automechanici vysvetľujú, že kvôli rušičkám dostávajú autá so satelitnou ochranou proti krádeži skreslený či "cudzí" signál. Kvôli tomu si vozidlo "myslí", že bolo ukradnuté, a tak automaticky zablokuje motor. Porsche mávajú vo vnútri motora kartu eSIM, ktorá pri výpadku správneho spojenia môže spustiť ochranné opatrenia, vrátane zhasnutia motora. Jednému vodičovi Porsche Macan sa stalo, že mu auto vypovedalo službu v centre mesta. Preprogramovanie ho stálo 28.000 rubľov bez akejkoľvek záruky, že sa problém znovu nevyskytne, a odtiahnutie do servisu ďalších 32.000.

Trh zareagoval ponukou rôznych riešení, za ktoré je nevyhnutné si zaplatiť. Najdrahšie je preprogramovanie riadiacej jednotky motora s vypustením možnosti satelitného zablokovania, čo stojí až 150.000 rubľov. Lacnejšie je odpojenie systému ochrany pred krádežou za 20.000 až 30.000 rubľov. Spomínané problémy sa v Rusku prvýkrát objavili vlani na začiatku decembra, ale išlo len o jednotlivé prípady. Teraz sa problém vyskytuje oveľa častejšie a v servisoch vznikajú rady na preprogramovanie, dodali The Moscow Times.

