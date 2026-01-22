Česká polícia zadržala človeka, ktorý je podozrivý z činností pre čínsku rozviedku

PRAHA - Polícia v sobotu zadržala človeka, ktorý je podozrivý z činnosti pre čínsku spravodajskú službu. Bol obvinený z neoprávnenej činnosti pre cudziu moc. Na sieti X to dnes uviedla Bezpečnostná informačná služba (BIS) a polícia. Či ide o muža, alebo ženu, nespresnili.
"V sobotu 18. januára v ranných hodinách bola Políciou ČR zadržaná osoba podozrivá z príslušnosti k čínskej spravodajskej službe. Táto osoba bola následne obvinená z neoprávnenej činnosti pre cudziu moc," uviedla BIS. Polícia uviedla, že na prípade spolupracuje tiež Vrchná prokuratúra v Prahe, ktoré k prípadu bude poskytovať informácie.
Za neoprávnenú činnosť pre cudziu moc v základnej sadzbe hrozí až päťročné väzenie, v prípade vojnového stavu až pätnásťročné. Vzťahuje sa na tých, ktorí by pracovali pre cudziu krajinu alebo organizáciu "v úmysle ohroziť alebo poškodiť ústavné zriadenie, zvrchovanosť, územnú celistvosť, obranu alebo bezpečnosť Českej republiky". Terajšia vládna koalícia podľa skoršieho vyjadrenia podpredsedu ANO Radka Vondráčka plánuje tento trestný čin zrušiť.