V Prešovskom kraji naďalej platí výstraha pred nízkymi teplotami

BRATISLAVA - Nízke teploty pretrvávajú v Prešovskom kraji aj vo štvrtok ráno. Pre všetky okresy preto naďalej platí výstraha prvého stupňa, vydaná je predbežne do 9.00 h. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na webe.
„Očakávaný mráz nie je v danom ročnom období a oblastiach zriedkavý, ale môže spôsobiť poškodenie zdravia,“ upozornili meteorológovia. Poukázali na to, že nízka teplota predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie a fyzické aktivity v exteriéroch.
V niektorých lokalitách si vodiči musia dať pozor na zľadovatený sneh
Cesty na území Slovenska sú zjazdné. Týka sa to všetkých sledovaných diaľničných úsekov, rýchlostných ciest, ciest prvej, druhej a tretej triedy aj horských priechodov. Vodiči však v niektorých lokalitách musia počítať so zľadovateným snehom. Upozornila na to Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe zjazdnost.sk.
„Pozor na zľadovatený sneh, ktorý sa miestami vyskytuje na ceste druhej triedy Liptovský Hrádok - Podbanské, ceste druhej triedy Úhornianske sedlo - Krásnohorské Podhradie a na cestách tretej triedy v obvodoch Kokava nad Rimavicou a Trstená,“ priblížili cestári. Vodiči si musia dať takisto pozor na padanie skál v niektorých úsekoch horských priechodov Donovaly a Šturec.