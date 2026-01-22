Štvrtok22. január 2026, meniny má Zora, Zoran, Auróra, zajtra Miloš

Brusel ide robiť poriadky s emisnými kontrolami: Výfuk vám chcú kontrolovať aj na diaľku! Majú aj ďalšie plány

BRUSEL – Z Bruselu prichádzajú ďalšie novinky. Tentokrát sa dotknú majiteľov áut. Európska únia chce odhaľovať autá, ktoré do ovzdušia púšťajú vysoké hodnoty emisií, pričom sa hovorí o nových technológiách, ktoré majú byť na to využívané. Tie by vedeli takýto „zákrok“ vykonať aj priamo v premávke.

Na to, že Európska únia si plánuje bližšie posvietiť na kontrolu emisií upozornil portál autoviny.sk. Nové nariadenia z dielne EÚ majú za cieľ odhaľovať vozidlá, ktoré z výfukov vypúšťajú nelegálne hladiny znečisťujúcich emisií vrátane nadpriemerných úrovní pevných častíc, ktoré pri naftových autách už prakticky 20 rokov zachytávajú filtre pevných častíc. Pri testovaní sa počíta s využívaním moderného vybavenia. Ak sa tak stane, stanice technickej kontroly vozidiel budú musieť do týchto technológii investovať, čoho výsledkom môžu byť vyššie ceny pre motoristov. V súčasnosti totiž vo väčšine krajín EÚ nemusia mať vybavenie, ktoré dokáže definitívne indikovať chýbajúci alebo nefunkčný filter pevných častíc. 

Tým však zmeny nekončia. V Bruseli sa už objavili nápady o možnom využití nových technológií na diaľkovú detekciu vozidiel, ktoré vypúšťajú obzvlášť vysoké hladiny znečisťujúcich látok. Cieľom je využiť technológiu diaľkovej detekcie znečistenia. Takéto emisné testy sa môžu vykonávať v premávke bez zastavenia vozidiel. Autá, u ktorých sa zistí prekročenie limitov, by boli následne predvolané na kontrolu alebo by ich na ceste kontrolovali orgány vybavené príslušným vybavením.

Ďalšou možnosťou kontroly sú senzory vo vozidlách. Od roku 2021 sú všetky nové autá predávané v EÚ vybavené systémom OBFCM (Palubný monitoring spotreby paliva). Na základe údajov OBFCM by sa dali vypočítať priemerné emisie. Samotné auto by počas kontroly naznačilo, že si vyžaduje dôkladnejšiu kontrolu znečisťujúcich látok.

Okrem toho sa úrovni EÚ navrhuje zaviesť aj povinné dodatočné kontroly vozidiel starších ako 10 rokov. Povinné kontroly by sa mali vykonávať minimálne každé dva roky. Zaviesť sa má aj požiadavka na vydávanie digitálneho potvrdenia o absolvovaní technickej kontroly vozidla. Takéto potvrdenie bude k dispozícii napríklad polícii v inej krajine EÚ prostredníctvom Európskej peňaženky digitálnej identity.

