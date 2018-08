Prelomové zistenie: Vedci na povrchu Mesiaca objavili niečo, čo hľadá ľudstvo už celú večnosť

Ľad sa nachádza v najtemnejších a najchladnejších kútoch polárnych oblastí. Miesta jeho výskytu sú na oboch koncoch roztrúsené a môžu byť veľmi staré. Na južnom póle sa väčšina ľadu sústredí v kráteroch, zatiaľ čo na severnom je ľad roztrúsený na širšom priestore, ale riedko.

Voda v pevnom skupenstve bola zistená vďaka prístroju NASA Moon Mineralogy Mapper (M3), ktorý bol vyslaný k Lune na palube indickej sondy Čandraján-1 už v roku 2008. Sonda vtedy fungovala necelý rok. Dáta získané týmto zariadením teraz využil vedecký tím vedený expertkou Shuai Li z Havajskej a Brownovej univerzity na identifikáciu troch špecifických znakov, ktoré definitívne potvrdili, že na povrchu Mesiaca je vodný ľad, oznámila NASA.

S dostatkom ľadu nachádzajúcom sa priamo na povrchu by voda mohla byť dosiahnuteľná ako zdroj pre budúce expedície k výskumu Mesiaca, a dokonca aj na pobyt na ňom. Potenciálne by bola lepšie dostupná než voda zistená pod mesačným povrchom. Zistenie tímu pod vedením Shuai Li bolo zverejnené v pondelok v odbornom časopise Proceedings of the National Academy of Sciences.