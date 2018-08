Žene brutálne zavraždili brata a jeho priateľku: Po 40 rokoch sa dozvedela šokujúcu pravdu

OXFORDSHIRE - Penny Farmerová bojovala štyridsať rokov za spravodlivé potrestanie vraha svojho brata a jeho priateľky. Obaja sa v roku 1977 vybrali na cestu okolo sveta, ktorá pre nich skončila medzi Belize a Mexikom. Ich príbeh opísala v knihe Dead In The Water.

Penny (57) sa nikdy nezmierila so smrťou svojho 25-ročného brata Christophera a jeho priateľky Pety Framptonovej. Ich mŕtve zviazané telá vyplavilo more v okolí Belize v júli 1978 a po potvrdení identity boli poslané domov do Británie. Z vtedajšieho vyšetrovania vyplynulo, že dvojici ponúkol odvoz loďou z Belize do Mexika Silas Duane Boston. Išlo síce o chlapíka s povesťou alkoholika, ale na lodi boli aj jeho malí synovia. To zrejme presvedčilo Britov, že sa počas cesty nemôže nič stať, keďže sú na palube malé deti. Keď o pár dní nato rybári objavili telá dvoch mladých ľudí, zalarmovali políciu. Všetky podozrenia smerovali práve na Silasa.

Prípad vtedy vyšetrovali aj Briti a veľmi dlho im trvalo, kým sa s mužom spojili. V tom čase po ňom totiž pátrala aj miestna polícia, a to pre podozrenie zo znásilnenia. Keď ho konečne dolapili, tak tvrdil, že Christopher s priateľkou vystúpili z jeho lode dobrovoľne a obaja boli v poriadku. Neexistovali žiadne stopy, ktoré by toto tvrdenie vyvrátili.

V roku 2015 sa však pustila do pátrania sestra zavraždeného a cez Facebook našla Bostonových synov. "Peta pred svojou smrťou písala domov do Anglicka, že spoznali nejakého Silasa, ktorý má dvoch synov. Volali sa Vince a Russell, a tak mi napadlo, že budem po nich pátrať," hovorí. Naozaj sa jej to podarilo, všetci traja sa stretli a muži jej vyrozprávali, čo sa v ten deň na lodi stalo. Ako deti si pamätajú na to, ako ich otec veľmi pil a bol násilnícky. "Chris ho upozorňoval na to, aby nás toľko nešikanoval. Otcovi prekážalo, že sa niekto stará do výchovy jeho detí. Povedal, že ich oboch vyhodí na pobreží Guatemaly a nie v Mexiku," spomínajú si synovia. Lenže vtedy, akokeby mu preplo, hodil im cez hlavu plastové vrece, zviazal ich a hodil do mora.

Peta a Christopher Zdroj: youtube/this morning

Mrazivé rozprávanie chlapcov týmto prípadom neskončilo. Sami vraj videli, ako otec zabil aj ich vlastnú matku, ktorá bola neskôr vyhlásená za nezvestnú. Ako deti s tým nemohli nič robiť, pretože sa ho veľmi báli. Neustále ich totiž mlátil a týral.

Po týchto výpovediach polícia nanovo otvorila prípad a v máji 2016 bol Boston zatknutý. Trestu sa však nedočkal. Zomrel totiž vo väzbe počas vyšetrovania a Penny ani jej matka tak nemali šancu stretnúť sa s ním pred súdom a povedať mu do očí, že je bezcitné monštrum. "Bola som zo všetkého vyčerpaná. Štyridsať rokov sme čakali na tú chvíľu, ale nedočkali sme sa," dodala sestra, ktorá nešťastný príbeh svojho brata a jeho priateľky opísala v knihe Dead In The Water.