AKTUÁLNE Nešťastie na východe Slovenska: FOTO Zrútila sa strecha budovy, tri osoby sú nezvestné

VEĽKÉ KAPUŠANY - Vo Veľkých Kapušanoch došlo k nešťastiu. Na budove spadla strecha, pričom sa v objekte pred zrútením mali nachádzať tri osoby. Ich osud je zatiaľ neznámy, prebiehajú záchranné práce. Informoval o tom Hasičský a záchranný zbor (HAZZ) Košického kraja a polícia.
"Dnes krátko po 14:00 prijalo operačné stredisko oznámenie o páde strechy na objekte na ulici P. O. Hviezdoslava vo Veľkých Kapušanoch. Podľa prvotných informácií sa mali v čase pred pádom strechy v objekte nachádzať 3 osoby," informovali hasiči s tým, že tieto osoby sú zatiaľ nezvestné.
Košická krajská polícia priblížila, že časť strechy sa zrútila v areáli jednej z firiem, kde podľa prvotných informácií prebiehali rekonštrukčné práce. Potvrdila, že v čase udalosti sa v objekte nachádzali osoby. "Na mieste aktuálne zasahujú všetky záchranné zložky, prebiehajú záchranné práce a preverovanie situácie v sutinách. Na pomoc smeruje aj banská záchranná brigáda z Humenného," informuje polícia s tým, že o ďalšom vývoji bude verejnosť informovať.
HAZZ uvádza, že na mieste aktuálne zasahujú profesionálni hasiči z hasičských staníc Veľké Kapušany a Michalovce, Záchranná brigáda HaZZ Humenné a dobrovoľné hasičské zbory obcí Malčice a Lekárovce.
