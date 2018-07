Tínedžera (17) zakopali kamaráti do piesku: Nakazil sa poriadnym hnusom, po pláži už len obutý!

Zdroj: Facebook/Kelli Dumas

MEMPHIS - Chlapcovu nohu infikovala parazitická hlísta. Stalo sa to po tom, ako ho jeho kamaráti až po krk zahrabali do piesku na pláži vo Floride. Na nohe najprv spozoroval vyrážku, z ktorej vznikla otvorená rana. Chlapec nemôže nosiť topánky a nohu si musí denne namáčať do bielidla.