Študentovi (21) na dovolenke začalo slziť oko: Krutá diagnóza, to slovo ani nedokázal vysloviť

Dvadsaťjedenročný Jack Morgan sa nenechal odbiť lekármi, a to mu zrejme zachránilo život. Príznaky, ktoré vykazoval, neboli totiž typické pre rakovinu, a tak lekári všetko podcenili. "Na dovolenke v Mexiku mi začalo slziť oko. Potom som pociťoval bolesti v okolí nosa," spomína mladý Angličan.

Zdroj: profimedia.sk

Po návrate do Británie vyhľadal súkromného lekára doma v Bristole, ktorý mu tvrdil, že nejde o nič vážne. "Nemal som z toho dobrý pocit. Trápilo ma mokvajúce oko a okrem toho som sa cítil naozaj zle." Jack preto neskôr vyhľadal špecialistu v Londýne. V troch ambulanciách mu povedali to isté, ako doma. Ale nenechal to tak a s odstupom času si uvedomuje, že urobil veľmi dobre.

Až štvrtý špecialista mu za príplatok urobil podrobné vyšetrenia a tie potvrdili, že má nediferencovaný karcinóm a jeho ochorenie je už v treťom štádiu. Podstúpil chemoterapiu a rádioterapiu a rakovina zmizla. "Spočiatku som slovo rakovina ani nedokázal vysloviť. Hovoril som len "nie je mi dobre" alebo "porazím ju". Ale nakoniec to všetko dobre dopadlo."

Zdroj: profimedia.sk

Morgan počas liečby navštevoval sociálne siete a zistil, ako veľmi ľudia v podobných situáciách medzi sebou komunikujú a pomáha im to. "Zrazu viete, že nie ste jediný, kto má popolavú pokožku a chýbajú mu vlasy. Povzbudí vás to." Podľa neho nie je správne, keď sa pacienti snažia izolovať od okolia a uzatvoria svoj problém do seba.

Skúsenosti ostatných ho doviedli k tomu, že vytvoril mobilnú aplikáciu Cnected, ktorá pomáha onkologickým pacientom a ich príbuzným zvládať nové okolnosti v rodine. "Verím, že pomôže všetkým, ktorých zasiahlo toto ochorenie," dodal. Vznik a fungovanie aplikácie podporujú aj zástupcovia charitatívnych organizácií a vidia v nej obrovský prínos nielen pre pacientov, ale aj pre ich okolie.