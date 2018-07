Žijeme v novej ére Zeme: Meghalayan sa začal pred 4200 rokmi drastickou udalosťou, pokračuje doteraz

Počínajúc globálnym suchom, ktoré malo ničivé následky pre staroveké civilizácie z Egypta a Číny, nová éra je najnovšou časťou dlhotrvajúceho obdobia zvaného Holocénna epocha, ktorá odráža všetko, čo sa stalo za posledných 11 700 rokov. Maghalayan sa navyše ako jediné obdobie spája s mimoriadne veľkou kultúrnou udalosťou, a síce snahou poľnohospodárskych spoločností spamätať sa z klimatického posunu.

Na stretnutí, ktoré sa konalo v júni, Medzinárodná komisia pre stratigrafiu oznámila nové rozdelenie epoch, ktoré sa odteraz objaví na všetkých oficiálnych mapách zobrazujúcich geografickú minulosť Zeme. Geológovia používajú Medzinárodnú chronostratigrafickú mapu, aby zobrazili rozdelenia epoch planéty počas obdobia 4,6-biliónročnej histórie. Každé z období je pritom poznačené významnou udalosťou, ako je napríklad rozpad kontinentov či klimatické zmeny.

The latest version of the International Chronostratigraphic Chart/Geologic Time Scale is now available! New #Holocene subdivisions: #Greenlandian (11,700 yr b2k)#Northgrippian (8326 yr b2k)#Meghalayan (4200 yr before 1950) https://t.co/IhvZHfHnWh#ChronostratigraphicChart208 pic.twitter.com/8Pf9Dnct7h