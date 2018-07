Lovci vrakov objavili ruskú vojnovú loď: Má ukrývať poklad za 112 miliárd

Pancierovaný krížnik Dmitrij Donský, pomenovaný po moskovskom kniežati a postavený v roku 1883, bol pýchou námorníctva cárskeho Ruska. Napokon sa mu stala osudnou rusko-japonská vojna vedená v rokoch 1904 - 1905. Po tom, ako bol poškodený v máji 1905 v bitke pri japonskom ostrove Tsushima, rozhodol jeho kapitán o presune do Vladivostoku. Ešte predtým však posádka podpalubie lode bohato naložila zlatom a mincami z iných plavidiel flotily, aby bolo všetko čo najskôr dopravené do Ruska.

Počas plavby do rodnej krajiny však loď napadli Japonci. Kapitán sa spolu s preživšou posádkou uchýlil na ostrove Ulleungdo a krížnik následne potopil, aby sa k pokladu nedostali Japonci. Podľa historikov tak skončilo spolu s gigantom na dne mora 5500 truhlíc napchatých zlatými tehlami a mincami v odhadovanej hodnote 112 miliárd eur. Poklad má vážiť viac ako dvesto ton.

Zdroj: profimedia.sk ​

Juhokórejská spoločnosť Shinil Group, ktorá poskladala tím z hľadačov pokladov pochádzajúcich z Južnej Kórey, Veľkej Británie a Kanady, má teraz dôvod na radosť. Po krížniku pátrali celé roky a minulý víkend sa im ho konečne podarilo nájsť. Nález ukrytý v hĺbke 420 metrov pod hladinou mora im podľa všetkého vynesie tučnú odmenu. "Našli sme truhlice, ktoré by mohli ukrývať spomínané cennosti. Zatiaľ sme však s ničím nehýbali, čakáme na vyjadrenia kompetentných úradov," uviedli predstavitelia spoločnosti.

Zdroj: Youtube/신일그룹

Podľa pôvodnej dohody mal byť poklad spravodlivo rozdelený medzi Rusko a Južnú Kóreu. Kórejci plánovali investovať do múzea, ktoré by na ostrove Ulleungdo pripomínalo slávny krížnik, a zvyšok čiastky mal putovať na výstavbu železnice medzi Južnou a Severnou Kóreou.

Ruská strana sa ale od návrhu dištancuje. "Kórejská strana by mala upustiť od svojich požiadaviek a mala by celý poklad venovať do Moskvy z úcty k tým, ktorí bojovali za svoju vlasť a zomreli na palube krížnika," uviedol Jaroslav Livanskij, ktorý sa ako predstaviteľ hnutia zameraného na pamiatku padlých za Rusko pustil do boja za vrátenie pokladu. Takže loď, ktorá pokojne odpočívala na dne mora dlhých 113 rokov, sa teraz zrejme stane predmetom sporov zúčastnených strán.