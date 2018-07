Objav ako hrom: Záhadná častica z hlbín pomôže objasniť tajomstvá vesmíru

Neutríno, ktoré sa pohybuje rýchlejšie ako svetlo, by mohlo objasniť mnohé tajomstvá vesmíru. Vedci totiž zistili, že jeho zdrojom je galaxia s obrovskou čiernou dierou vzdialená štyri miliardy rokov a tento objav konečne odhalil pôvod vesmírneho žiarenia. Ten zamestnával astronómov už od roku 1912, kedy fyzik Viktor Hess vyhlásil, že žiarenie pozorovateľné z našej planéty nepochádza zo Zeme a šíri sa z vesmíru. Častice, ktoré spôsobujú toto žiarenie, by mohli byť pokojne označené ako "tretí posol", pretože okrem svetlých a gravitačných vĺn prenášajú aj energiu vo vesmíre. Neutríny navyše nie sú ovplyvnené magnetickým poľom. Väčšina kozmického žiarenia totiž nesie elektrický náboj a ten spôsobuje, že jeho trajektórie sú deformované práve týmto poľom, čo znemožňuje sledovať ich pôvod.

"Častice neutrína len veľmi málo spolupracujú s hmotou. Ak by bol odhalený ich pohyb vo vesmíre, bolo by to úžasné. V prípade zistenia ich zdroja ale určite môžeme hovoriť o obrovskom triumfe," uviedol člen medzinárodného tímu astronómov na University of Leicester Paul O'Brien v časopise Science. Takéto zistenie dokáže posunúť pozorovanie vesmíru ďaleko za hranice doteraz poznaného.

Zdroj: Getty Images

K výsledkom sa dopracoval viac ako tristočlenný medzinárodný tím v spolupráci s observatóriom IceCube nachádzajúcom sa na Antarktíde. Práve toto observatórium sa zameriava na pozorovanie neutrínových častíc. 22. septembra súradnica s viac ako 5000 super citlivými snímačmi zaznamenala modrú žiaru známu ako Čerenkovo žiarenie, keď neutríno zareagovalo na ľad a častice prešli rovno od miesta ich pôvodu po Zem. Astronómovia tak mohli sledovať trajektóriu k zdroju a pozorovanie ich doviedlo až ku galaxii Blazar nachádzajúcej sa neďaleko súhvezdia Orion. Tá je zdrojom neutrína s kódovým označením TXS 0506 + 056. Zdroj bol lokalizovaný za menej ako minútu, pretože tím IceCube odovzdal súradnice pre následné pozorovania teleskopom po celom svete. "Pozorovanie bolo úspešné, pretože na ňom pracoval medzinárodný tím. Pri individuálnych pozorovaniach by nebolo možné dopracovať sa v takýmto výsledkom," uviedol fyzik Erik Blaufuss.