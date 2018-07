Zaujímavosti z trilógie Pán Prsteňov: Posledný film dokončili až potom, ako získal Oscara

BRATISLAVA - Statočný hobit Frodo si na plecia naložil ťažký údel - rozhodol sa totiž čeliť novej, neočakávanej životnej situácii, postaviť sa silám temna a spolu so svojimi starými i novými priateľmi sa vydať na ťažkú púť za záchranu sveta. Frodo totiž zdedil po svojom najmilšom strýkovi Bilbovi prsteň, ktorý ho postaví do súboja so silami zla, reprezentovanými krutovládcom Sauronom. A zvyšok je už história. Poďte sa s nami pozrieť na to, ako vznikala jedna z najprepracovanejších trilógií kinematografie. Tieto veci ste o nej určite nevedeli!