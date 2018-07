Žena si požičala na dovolenke svokrin telefón: Našla v ňom správy, ktoré ju totálne zničili

Svokrovci niekedy dokážu poriadne zavariť. Presvedčila sa o tom mladá nevesta, ktorá našla správy svojich svokrovcov a rodiny jej manžela. Písali o nej veľmi hanebne, obviňovali ju z toho, že jej epilepsia zničila celú ich predchádzajúcu dovolenku.

Nevesta si požičala svokrin telefón, aby na dovolenke zavolala svojej mame a popriala jej k narodeninám. Nedopatrením sa však dostala k správam, ktoré si svokra písala so svokrom. Našla dokonca aj správu od sestry jej vlastného manžela: „Som rada, že vám tá hlúpa s*ka nekazí dovolenku.“

Správa ju zarazila a rozhodla sa zistiť viac. V svokrinom telefóne si prečítala viac podobných správ typu „vďakabohu, že si tento rok odpustila tie svoje záchvaty“ či „je to len jeho chyba, vedel, že má záchvaty a aj tak sa s ňou oženil".

Zdroj: thinkstock.com

Mladá žena neskôr opisuje priebeh udalostí. Minulý rok totiž spolu so svojou rodinou a svokrovcami boli na dovolenke, kde dostala pár epileptických záchvatov. Po prečítaní uvedených správ však zostala v nepríjemnom šoku. Ak by ju počiatočná správa nešokovala, neotvorila by celú konverzáciu, tvrdí.

„Minulý rok som na dovolenke prekonala pár záchvatov, ale svokrovci mi stále tvrdili, že je to v poriadku, preto som tie nenávistné správy nechápala,“ zarmútene konštatuje. „Neviem, či by som o tom mala povedať svojmu manželovi teraz, ale asi počkám, pokým neprídeme z dovolenky domov,“ dodáva na internetovej stránke MumsNet, kde sa s nepríjemným zážitkom podelila.

Skutok mladej ženy niektorí odsudzujú, iní sú zhnusení správaním jej svokrovcov. Podľa niektorých by manželka mala okamžite oznámiť manželovi, ako hlboko ju jeho rodičia ranili, iní sa však zastávajú svokrovcov argumentom, že mladá nevesta sa svojej svokre nemala čo hrabať v správach v telefóne.