Dovolenkári sa zastali Slovákov, ktorým zmizol v Bibione synček (6): Tu by sa stratil aj dinosaurus

BIBIONE/BRATISLAVA - Ako sme vás včera informovali, slovenský pár zažil hneď prvý deň dovolenky v Taliansku poriadnu drámu. Na pláži v Bibione sa mu totiž stratil 6-ročný synček a pátral po ňom aj vrtuľník. Dieťatko sa našťastie našlo, no mnohí nechápu, ako k takejto situácii vôbec mohlo prísť. V komentároch pod článkom sa ozvali rodiny priamo "z miesta činu", ktoré boli svedkami záchrannej akcie.

Pátrania, ktoré sa začalo o 17.30 h. na pobreží a vo vodách, sa zúčastnili hasiči z Portogruaro a Latisany, potápači aj helikoptéra. Na mieste boli prítomní aj karabinieri.

Chlapček sa nakoniec iba stratil na preplnenej promenáde v oblasti San Michele al Tagliamento, v okolí Hotela Excelsior. Nespoznával okolie, preto sa začal prechádzať po pobreží, až kým nedošiel k majáku na konci pláže. Tam si ho všimli záchranári a po krátkej lekárskej kontrole ho vrátili rodičom.

Otec s mamou však určite dovtedy prežívali pekelné chvíle. Dovolenkári zo Slovenska, ktorí sa práve v Bibione nachádzajú, napísali, že tu naozaj nemožno dieťa spustiť z očí ani na sekundu.

"Práve sme tam na dovolenke a klobúk dole pred celou záchrannou akciou, ktorá tu prebiehala. Šťastný koniec, dieťa sa našlo. Inak naozaj aj dospelý má problém nájsť svoje ležadlo," uviedla na sociálnej sieti Ľubica.

"Akurát sme tam boli tiež a bola to riadna pátracia akcia, ale dobre, že ho našli. Pekne ďaleko prešiel," dodal Martin s tým, že k majáku je to okolo osem kilometrov. "Sme v Bibione a chlapca naozaj hľadali a aj vyhlasovali na pláži, že sa stratil... ale my máme deti 9 a 14 a vždy ich máme pod kontrolou," napísala Silvia.

S tým, že v Bibione to nemusí byť pre rodičov med lízať, majú svoje skúsenosti aj Slováci, ktorí tam dovolenkovali v minulosti. "Stačí nie 5 ale 2 sekundy otočka na inú stranu a v Bibione by sa vám stratil aj dinosaurus," vysvetlila Romana. "Raz som tam bol a sám som sa stratil. Strašne veľa ľudí tam bolo," pridal sa Dominik. "V Bibione sú tie pláže pri hoteloch, akoby ich jedna mater mala. Ležadlá a slnečníky rovnaké. Niet sa čo čudovať malému dieťaťu," doplnila Iveta.

Za rodičov, na ktorých sa zniesla vlna kritiky, sa postavila aj Katarína: "Viem, stalo sa mi to... zalarmovala som celý rezort a o 15 minút sme ho našli pri točke studenej vody, ako si nalieva v pohode vodu na bruško z kýblika a bolo to asi len 30 metrov ďaleko. Za tých 15 minút sa mi chcelo zomrieť... Rozhodne som však nebola nezodpovedná."