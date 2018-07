Brutálna vražda na dovolenke: Otca (†35) zastrelili pred očami dcér (2,4), kempovali v parku

Mala to byť rodinná dovolenka plná zábavy a dobrodružstva, no dvom dievčatkám (2 a 4) sa naskytol pohľad na zavraždeného otca. Tristana Beaudettea (†35) postrelil do hlavy neznámy útočník v piatok 22. júna pred piatou hodinou ráno v štátnom parku Malibu Creek, ktorý sa nachádza v južnej Kalifornii.

Tristan Beaudette (†35) s manželkou Ericou a deťmi (2,4). Zdroj: FB/Erica Wu

Vyšetrovateľ pre zahraničnú televíziu uviedol, že v čase vraždy bol muž so svojimi dvoma dcérami (2 a 4). Erica, ich matka a Tristanova žena, s nimi nekempovala, zostala doma, aby sa mohla učiť na skúšky.

Tristan Beaudette (†35) s dcérkami. Zdroj: FB/Erica Wu

Tristanova skormútená rodina ho opísala ako zanieteného vedca, ktorý miloval prírodu, varenie a pivo. Vo voľnom čase sa venoval cyklistike, snowboardingu a kempovaniu s rodinou. „Tristan bol úžasný manžel i otec. Užíval si každý moment, kedy bol s nami,“ dodala Erica.