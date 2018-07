Prvé rande dvojice, ktorá sa zoznámila cez internet, skončilo fatálne: Krutá smrť dievčaťa (†23)

Údajne sa Charlotte s Jackom stretla 8. decembra 2015 v jednej z reštaurácií, kde vypili dve fľaše vína. Potom sa presunuli do Jackovho motorového člna, ktorý kúpil pár mesiacov pred incidentom „ako súčasť svojho zvádzacieho plánu“. Na palube pili šampanské, pričom ani jeden z nich nemal na sebe záchrannú vestu.

Zdroj: profimedia.sk

Prokurátor tvrdí, že Charlotte si menila miesto Jackom, aby mohla stroj riadiť. Mladá žena sa snažila v plnej rýchlosti vyhnúť ponorenému kmeňu stromu, čo spôsobilo prudké zvrtnutie. Charlotte vymrštilo do vody. Neskoro v noci bola pobrežná stráž vyslaná na pomoc topiacej sa žene.

Charlotte sa podarilo vytiahnuť z Temže. Napriek tomu neskôr zomrela v nemocnici, príčinou bola intoxikácia a ponorenie sa do studenej vody. Jack bol tiež podchladený, keď ho našli držať sa prevráteného člna. Charlotte pritom len pár minút pred tragédiou volala so sestrou a tvrdila jej, že Jack ju „preváža na svojom člne a je to úplne bezpečné.“

Zdroj: profimedia.sk

Jack napokon skončil obvinený z hrubej nedbanlivosti. Na pojednávanie sa nedostavil, sudca napriek tomu rozhodol, že proces bude pokračovať aj v jeho neprítomnosti. Dvojica zaznamenala aj video, z ktorého je evidentné, že rýchlosť skútra bola priveľká „Už viackrát v minulosti bol upomenutý za prekročenie rýchlosti,“ uviedol sudca. Súdny proces podľa portálu mirror.co.uk stále prebieha.