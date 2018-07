Neviete v týchto letných horúčavách zaspať? TIPY, vďaka ktorým sa vám to rýchlo podarí

Zaobstarajte si dobrý ventilátor

Okrem toho, že sa do vašej izby dostane príval čerstvého a osviežujúceho vzduchu, ventilátory nie sú také náročné na spotrebu, preto si ich môže dovoliť takmer každý. Nepúšťajte si ich však v noci na plný výkon, inak vám hrozí prechladnutie.

Zdroj: Getty Images

Vymeňte perinu za plachtu

Ťažké zimné periny hoďte do skrine, v lete je určite viac vhodnejšia obyčajná plachta alebo tenká deka. Ak vám bude aj napriek tomu horúco, nezakrývajte sa vôbec, alebo posteľnú plachtu ochlaďte v mrazničke po dobu desiatich minút.

Nespite nahý

Mnoho ľudí si myslí, že keď je horúca noc, najlepším riešením je spať nahý. No v skutočnosti je to kontraproduktívne; ďaleko efektívnejšie je nosenie bavlneného pyžama, ktoré dokáže vsať váš pot.

Zdroj: Getty Images

Dajte si studenú sprchu

Ak nič z doposiaľ uvedených tipov nepomôže, vyskúšajte ešte studenú sprchu. Tá spôsobí pokles telesnej teploty, čo zaručuje väčší komfort pri spánku. Pokiaľ je pre vás studená sprcha príliš, namočte flanelové uteráky do vody a umiestnite ich k vašim nohám, alebo si rovno celé chodidlá ponorte do lavóra s vodou. Je to mierumilovnejšie riešenie ako ľadový náklad.

Zdroj: Getty Images

Spite sami

Ak radi zdieľate lôžko s vaším partnerom, počas letných nocí sa toho radšej vzdajte. Byť sám v posteli znamená zároveň menej telesného tepla, takže sa vám bude spať oveľa príjemnejšie.

Nepite alkohol

Na pitie alkoholu pred spaním úplne zabudnite! Alkohol totiž dehydratuje a pri potení predsa vodu potrebujete.