Matka vošla do dcérinej izby a zostala zhrozená: Na stene našla záhadný útvar na FOTO

Neznámu ženu vystrašil útvar, ktorý našla na stene v izbe svojej dcéry. Stalo sa tak práve v čase, keď jej manžel nie je doma, pretože na tri dni odišiel na služobnú cestu. "Na všetko ma upozornila dcérka, zjavilo sa to tam náhle. Nikdy som nič podobné nevidela. Tušíte, čo by to mohlo byť?" pýta sa užívateľov na portáli Mumsnet.com, kde zverejnila fotku tohto čuda.

Zdroj: mumsnet.com

Podivne vyzerajúci predmet má rozmery tri krát päť centimetrov a u ostatných rodičov vzbudil hrôzu. Väčšina ľudí tvrdí, že môže ísť o osie hniezdo. Jeden sa zas domnieva, že je to slimák s poškodenou ulitou, ktorý jednoducho zablúdil. "Slimáky sa radi zatúlajú a hocikde zaspia. Možno aj tento sa práve oneskorene zobudil po dlhom zimnom spánku a vyliezol z nejakého kúta." Skôr to ale vidíme na to hniezdo.