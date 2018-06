Mladík si nemohol pozrieť futbal, priateľka mu písala o tom, ako prebieha: MEGA vtipné čítanie!

Vtipný komentár futbalového zápolenia medzi Anglickom a Tuniskom, ktorým nemenovaná dievčina podrobne opísala svojmu priateľovi priebeh celého zápasu, baví užívateľov internetu. Jej pozornému oku neuniklo naozaj vôbec nič. Všímala si nielen to, čo sa deje na ihrisku z hľadiska samotnej hry, ale aj veci, ktoré zvyčajne mužský divák odignoruje. Mladík, ktorý si nemohol zápas vychutnať naživo, sa tak dozvedel o každom pohybe na trávniku, o tom, ako sa jednotliví hráči tvária či ako dobre vyzerajú.

"Hráč, ktorý dostal žltú kartu, vyzerá rozpačito."

"Sme v 34. minúte zápasu a všetkým držia účesy veľmi dobre."

"Angličana iba trošku postrčili a už padá na zem."

"Tunisan skončil na trávniku. Ale vyzerá to tak, že mu zasiahli iba vlasy. Rozhodca to ignoruje a hráč nie je z jeho správania nadšený."

My boyfriend asked me to text him updates from the #ENGTUN game as he's on his way home. You can't say it's not accurate. #WorldCup pic.twitter.com/fOIUKsMLus