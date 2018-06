Toto sa deje s telom detí, keď sú násilne oddelené od svojich rodičov

Nulová tolerancia v oblasti prisťahovaleckej politiky, ktorú začala uplatňovať súčasná americká vláda, vyústila do situácie, že viac ako dvetisíc detí bolo násilne oddelených od svojich rodičov. Politika, ktorej cieľom je stíhať nelegálne prekračovanie hraníc, platí totiž pre všetkých bez ohľadu na to, či dospelí prichádzajú do USA s deťmi alebo nie. Rodičia, ktorým odoberajú deti, čakajú na svoj verdikt z ministerstva spravodlivosti. Ich potomkovia absolvujú hraničnú prehliadku trvajúcu tri dni a neskôr sú umiestňovaní v zariadeniach alebo v rodinách, kde čakajú na to, ako sa rozhodne vo veci ich rodičov.

Zdroj: Profiimedia

Novinári, ktorí navštívili oblasť južného Texasu, prirovnávajú prostredie týchto prehliadok k obrovskej klietke. "Takéto oddelenie dieťaťa od matky je veľmi škodlivé. Nepotrebujeme žiadne vedecké výskumy, ale kus zdravého rozumu, aby sme pochopili zložitosť a absurdnosť celej situácie, ktorá nepriaznivo vplýva na deti," povedal Jack Shonkoff z Harvardskej univerzity.

Zdroj: Youtube/VICE News

Takéto detské skúsenosti sú totiž charakterizované ako stresujúce a traumatické udalosti, ktoré môžu viesť k dlhodobým problémom. Keď je dieťa fyzicky oddelené od svojich rodičov, je vystavené toxickému stresu. Ľudské telo vtedy reaguje zvýšením srdcovej frekvencie, krvného tlaku a stúpajúcou hladinou stresových hormónov, akým je napríklad kortizol.

Ak sa tieto príznaky vyskytujú v zdravom prostredí, výsledok môže byť prijateľný alebo dokonca priaznivý. Ak však dieťa nedokáže nájsť podporu, ktorú potrebuje, dlhotrvajúci stres môže mať za následok fyzické symptómy s celoživotnými následkami. Tie sú v tomto prípade porovnateľné s dôsledkami fyzického alebo emočného týrania, chronického zanedbávania a násilia. Tieto činnosti narúšajú zdravý vývoj mozgu a zvyšujú riziko ochorení súvisiacich so stresom, akými sú choroby srdca, cukrovka, depresia, zneužívanie návykových látok, ako aj kognitívne poruchy pretrvávajúce až do dospelosti.

Zdroj: SITA/AP Photo/Ross D. Franklin, File

Odborníci preto vyzvali kompetentných, aby prehodnotili takúto politiku a vydali petíciu, pod ktorú sa podpísala Americká akadémia pediatrie, Americká akadémia lekárov, Americká psychiatrická asociácia a viac ako 9000 profesionálov a organizácií v oblasti duševného zdravia. "Predstierať, že deti po odlúčení od rodičov nevyrastajú s traumatickým zážitkom, je ignorovaním všetkého, čo vieme o vývoji dieťaťa, mozgu a traume," píše sa v petícii.

Republikáni a demokrati síce vyjadrili nad celou situáciou poľutovanie, ale obe strany naďalej zastávajú protichodné stanoviská k riešeniu vzniknutej situácie. A nič zatiaľ neriešia ani slová Donalda Trumpa, ktorý zdieľa na sociálnej sieti názor, že migračná kríza trvá na južnej hranici niekoľko desiatok rokov.