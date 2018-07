Mesiac nahodí krvavý odtieň: Čaká nás udalosť storočia, v júli upriamte zrak na oblohu

Na túto mimoriadnu nebeskú udalosť sa môžeme tešiť v piatok 27. júla vo večerných hodinách. „Je to prvé zatmenie Mesiaca po trojročnej prestávke a zároveň najdlhšie zatmenie Mesiaca v tomto storočí,“ povedal Július Koza z Astronomického ústavu SAV. Spôsobené je to neobvyklou trajektóriou mesiaca, ktorý sa do zemského tieňa úplne schová na 104 minút.

Celkovo má zatmenie trvať až štyri hodiny. Začiatok nebeského divadla bude krátko po ôsmej hodine večer. „Úplné zatmenie začne o 21:30 a skončí o 23:13. Čiastočné zatmenie skončí krátko po polnoci,“ avizuje odborník. Úkaz v prípade priaznivého počasia bude možné sledovať z celého územia Slovenska.

Zdroj: TASR/AP Photo/Manu Fernandez

Tohtoročné zatmenie bude špecifické aj niečím iným. Mesiac sa počas svojho prechodu zemským tieňom na istý čas „vyfarbí“ do červených odtieňov. Tento úkaz, zvaný tiež „krvavý mesiac“, predstavoval významnú udalosť pre kultúry po celom svete. V skutočnosti je však úkaz iba „hrou svetla“ – slnečné lúče sa v zemskej atmosfére lámu tak, že na povrch mesiaca počas zatmenia prenikne iba červená časť spektra.

Tieto dve zaujímavosti činia z júlového zatmenia udalosť, ktorú by si žiaden nadšenec oblohy, ani občasný romantik, nemal nechať ujsť. Fyzik Koza radí, ako si udalosť vychutnať najlepšie. „Postačujúci je turistický, resp. poľovnícky ďalekohľad, ktorý je vhodné upevniť na statív. Pokiaľ je to možné, pozorovacie stanovište je vhodné zvoliť na tmavom mieste s odkrytým juhovýchodným a južným obzorom.“ Vhodné je tiež zvoliť také miesto pozorovania, kde je najmenej rušivého osvetlenia.

Zdroj: TASR/Red Huber/Orlando Sentinel via AP

Slovenské hvezdárne a planetáriá budú v tomto čase organizovať verejné pozorovania astronomickými prístrojmi pod vedením skúsených odborníkov. „Ich návšteva môže byť vhodným spestrením piatkového prázdninového večera,“ uviedol Koza.

Zatmenie mesiaca je pomerne častým javom. Posledné bolo na našom území viditeľné pred tromi rokmi, na ďalšie sa môžeme tešiť v januári 2019.