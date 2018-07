Mosul po bojoch stále v ruinách: FOTO Chýbajú nemocnice, životy tisícok ľudí sú v ohrození

Rok po skončení bojov je zdravotnícky systém v Mosule stále v ruinách. Na skoro dva milióny obyvateľov je menej ako tisíc nemocničných lôžok. Lekári bez hraníc v západnom Mosule zaznamenali za posledný rok tiež posun v type zranenia - od vojnových cez poranenia mínami a v poslednej dobe ošetrujú zdravotné problémy a poranenia spôsobené zlými životnými podmienkami.

Nemocnice stále chýbajú

Počas konfliktu bolo poškodených deväť z trinástich mosulských verejných nemocníc. Zdravotnícke kapacity a počet lôžok sa tam znížili o sedemdesiat percent. Pred začiatkom bojov bolo totiž v Mosule 3 500 nemocničných lôžok, po ich odznení tam zostalo menej ako tisíc lôžok.

Za posledný rok sa ich počet nijako výrazne nezvýšil. Rekonštrukcia jednotlivých zariadení je extrémne pomalá a na 1,8 milióna obyvateľov v Mosule dnes stále pripadá menej než spomínaných tisíc nemocničných lôžok.

Porušenie medzinárodnej normy

To je polovica medzinárodne uznávanej minimálnej normy pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti v humanitárnom kontexte. Podľa tejto normy (The Sphere Standards) by vždy malo byť k dispozícii viac ako desať nemocničných lôžok na desaťtisíc obyvateľov. V prípade Mosulu ide teda o päť lôžok na desaťtisíc ľudí. Množstvo nemocničných lôžok sa pritom používa ako kľúčový indikátor pre schopnosť zdravotníckeho systému poskytovať lekársku starostlivosť.

Počet obyvateľov stále narastá

„Dostať sa k zdravotnej starostlivosti je pre tisícky detí i dospelých v Mosule každodenným problémom. Počet obyvateľov v meste sa pritom každým dňom zvyšuje. Len počas tohtoročného mája sa ich do Mosulu vrátilo takmer 46-tisíc. Zdravotnícky systém sa však nezotavuje a je tam preto ohromná medzera medzi dostupnými službami a potrebami rastu populácie,“ približuje Heman Nagarathnam, vedúci misie Lekárov bez hraníc v Iraku.

Naliehavo sú potrebné pohotovostné oddelenie a chirurgická, onkologická alebo popáleninová starostlivosť. Chýba tiež zdravotnícke vybavenie a pravidelný prísun liekov. Ďalej je potrebná psychologická starostlivosť pre tých, ktorí sa vyrovnávajú s traumami vyvolanými násilím či stratou blízkych a tiež chirurgia alebo fyzioterapia pre pacientov s vojnovými zraneniami. Tí trpia už mesiace, pretože sa im nedostalo lekárskej starostlivosti, ktorú potrebujú, aby sa zotavili zo svojich zranení.

Traumy zo zranení

„Kvôli zraneniu nemôžem pracovať. Som z toho deprimovaný,“ uviedol štyridsaťdvaročný Nashwan, ktorého strelil vlani v marci v Mosule ostreľovač do nohy a do chrbta, keď nakupoval jedlo. Odvtedy žije s obrovskými bolesťami a bez adekvátnej lekárskej starostlivosti. „Bol som doma, keď sa bolesť v nohe a bedrách začala zhoršovať, až sa časom stala neznesiteľnou. Vydal som sa preto vlani v októbri do všeobecnej nemocnice v západnom Mosule. Urobili mi pár röntgenových snímok a testov. Potom mi povedali, že potrebujem náročnú operáciu, na ktorú ale nemajú kapacity ani prostriedky,“ opisuje zranený muž.

„Život je naozaj ťažký. Moje zranenia majú na môj život negatívny dopad v mnohých ohľadoch - na moju rodinu i na deti, s ktorými sa nemôžem hrať. Nemôžem ani pracovať, takže nemáme príjem. Som z toho veľmi deprimovaný,“ podotýka muž, ktorého teraz začali liečiť zdravotníci na klinike chirurgickej a pooperačnej starostlivosti Lekárov bez hraníc vo východnom Mosule.

Otrasné podmienky na život

Životné podmienky v Mosule sú otrasné. Kvôli nedostatku vody a elektriny tam pokrivkáva hygiena, riziko predstavujú pre jeho obyvateľov tiež poškodené domy a hlbokomorské výbušné zariadenia, kvôli čomu je potreba zdravotníckych zariadení ešte naliehavejšia. Tím Lekárov bez hraníc v nemocnici v západnom Mosule zaznamenal za posledný rok posun od vojnových zranení k poraneniam mínami a v poslednej dobe tiež k zraneniam a zdravotným problémom spôsobeným zlými životnými podmienkami.

Súvisí to do istej miery s tým, že sa do mesta vracia viac ľudí. Napríklad v máji tohto roku 95 percent všetkých úrazov prijatých na pohotovosti v tejto nemocnici spôsobili padajúce trosky, zrútenej budovy alebo pády z nestabilných stavieb. „Je to rok od chvíle, keď konflikt v Mosule oficiálne skončil. Počas toho nadchádzajúceho sa musí ešte veľa urobiť, aby sa dostupnosť zdravotnej starostlivosti zlepšila. Lekári bez hraníc vyzývajú miestne úrady a medzinárodné spoločenstvo, aby urýchlene obnovili verejné zdravotníctvo, poskytli pacientom prístup k cenovo dostupným liekom a zabezpečili nevyhnutné vybavenie v zdravotníckych zariadeniach,“ uzatvára Nagarathnam, ktorého meno pre článok zmenili.

Lekári bez hraníc pôsobia v Iraku od roku 1991. V západnom Mosule v súčasnosti Lekári bez hraníc prevádzkujú nemocnicu, ktorá sa špecializuje na pôrodníctvo, pediatriu a pohotovostnú pomoc. Vo východnom Mosule majú kliniku zameranú na chirurgickú a pooperačnú starostlivosť pre vojnové zranenia. V júli začnú poskytovať psychologickú starostlivosť v klinikách pre základnú zdravotnú starostlivosť vo východnej i západnej časti mesta.