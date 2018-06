Kráska (21) chce ostať pannou až do svadobnej noci: Boh chce, aby sa ľudia sexu vyhýbali

HARRISBURG - Mladučká modelka a youtuberka z Pennsylvánie sa rozhodla, že zostane pannou až do svadby. A teraz apeluje na ostatné ženy, aby aj ony ostali nepoškvrnené až do svadobnej noci. Ako zarytá katolíčka ale zároveň nesúdi tie, ktoré sa rozhodnú inak.

Podľa 21-ročnej Courtney Raineovej panenstvo až do svadby zaručuje psychickú aj fyzickú ochranu žien. Tie sa potom okrem toho nemusia báť nechceného tehotenstva. Dievčina obviňuje sociálne médiá, televíziu a popkultúru za to, že na ženy a dievčatá vyvíjajú tlak, aby boli sexuálne aktívne. Zastáva sa aj stredoškoláčok, ktorým sa ich rovesníci posmievajú, že sú ešte stále panny. "Ten, kto bude po prvýkrát so mnou, bude naozaj milovať mňa, moju osobnosť a všetko na mne, nielen moju fyzickú stránku," odôvodňuje svoje rozhodnutie.

Zdroj: Facebook

Courtney označuje panenstvo ako čistotu, dokonca nosí aj prsteň čistoty. "Je predsa napísané v Biblii, že Boh chce, aby sa ľudia sexu vyhýbali. Vyhnú sa tak emocionálnemu aj psychickému zraneniu," tvrdí odhodlaná Američanka.

A ako zvláda pokušenie? "Ak vás váš partner chce vidieť v plavkách, tak tomu zabráňte a nespite s ním v jednej posteli. Najlepší spôsob, ako odolať pokušeniu, je jednoducho o sexe s opačným pohlavím nehovoriť," dodala Raineová, ktorá verí v to, že pár extra rokov čakania na toho pravého za to jednoznačne stojí.