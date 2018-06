VIDEO Banda výrastkov hádzala do tuleňa kamene, chceli mať lepšiu fotku: Tragický koniec

Za primitivizmus najhrubšieho zrna môžeme označiť správanie akčnej trojice, ktorá zavítala do chránenej oblasti na ostrove St. Mary. Celá lokalita je preslávená najmä tuleňmi, ktoré chodia obdivovať návštevníci z blízkeho a ďalekého okolia. Partii výrastkov sa zrejme nepáčilo, ako im plutvonožce pózujú, a tak do nich začali hádzať kamene, aby sa rozhýbali.

Zdroj: Youtube/Protect All Wildlife

Video zachytáva ich bezcitné správanie a ukazuje, ako sa úbohé zvieratá stávajú cieľom nemiestnej zábavky. Trojica najskôr zamerala pozornosť na jedného tuleňa, ktorý zo strachu pred nimi skočil zo strmého útesu. Potom sa pozornosť mladíkov upriamila na ostatné tulene. Na záberoch vidieť, ako dvaja mladíci a jedna žena hádžu do nich kamene, len aby sa odpočívajúce zvieratá začali hýbať a skákať do vody a oni by sa tak konečne dopracovali k príťažlivému videu.

Užívatelia sociálnej siete označili ich konanie za odporné. Zachytili ho kamery organizácie, ktorá sleduje tulene v ich prirodzenom prostredí. Ochranári sa prostredníctvom videa teraz snažia poukázať na neprimerané správanie ľudí nerešpektujúcich domácich obyvateľov pri návšteve parkov a prírodných rezervácií.