Ohavný čin mestských policajtov, ktorý nemá obdoby: Počas služby spáchali najhoršiu vec

Dvaja mestskí policajti z Holíča Marta B. a Peter M. mali počas nočnej služby zaživa nahádzať do odľahlej žumpy za mestom päť asi trojmesačných šteniatok. Psíky sa utopili. Incident sa mal stať koncom júna 2016. Nadriadený o konaní svojich kolegov nemal tušenie. "Naozaj neviem, čo bolo dôvodom ich konania. Do dnešného dňa nebolo v tejto veci právoplatne rozhodnuté, a preto mi neprináleží to komentovať. Nik im to neprikázal, to by som o tom musel vedieť, pretože ich činnosť plánujem a riadim iba ja," vysvetlil nám náčelník Mestskej polície v Holíči Stanislav Chocholáček.

Zdroj: Československý kastračný program

Prípadom sa zaoberala polícia a dostal sa už na Okresný súd v Skalici. Na súde už vypovedali obžalovaní aj svedkovia. Jeden z obžalovaných priznal vinu a zobral ju na seba. Ako uviedla hovorkyňa trnavského krajského súdu Jana Kondákorová hlavné pojednávanie bolo 2.júla odročené na 5. novembra.

"Musím dodať, že P. M. už v mestskej polícii nepracuje. Dňa 30. 10. 2017 ukončil pracovný pomer na vlastnú žiadosť," dodal náčleník mestskej polície s tým, že v prípade uznania viny a právoplatného odsúdenia by obaja museli policajné rady opustiť. "Pre prácu príslušníka mestskej polície musí byť čistý register trestov. Táto nešťastná udalosť nás mrzí a boli vykonané všetky opatrenia, aby sa niečo podobné viac nemohlo udiať," zdôraznil Chocholáček.

Ako hovorí Zvieracia ombudsmaka Zuzana Stanová je dôležité sledovať, aký trest súd vymerá. "Podľa našich informácií boli obžalovaní predtým neprávoplatne odsúdení trestným rozkazom iba na peňažný trest, pritom obžaloba znie na závažnejšiu skutkovú podstatu, kde je trestná sadzba 1-5 rokov. Dôrazne vystríhame pred upustením od trestu odňatia slobody v tomto prípade, ktoré by bolo podľa nášho názoru v rozpore so zákonom a nabádalo by ďalších páchateľov k podobným činom s tým, že aj tak do väzenia nepôjdu," myslí si Stanová a dodáva: "Každý majiteľ zvierat má povinnosť sa o ne riadne starať, pretože s právom vlastniť zviera sa spájajú aj povinnosti, ktoré musí dodržiavať. V opačnom prípade majiteľovi hrozia sankcie či až trestnoprávna zodpovednosť."