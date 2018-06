Slovenky sú z neho paf: Motorkár si hľadá nevestu, jeho metóda vás dostane do kolien

Internet valcuje anonymné priznanie 40-ročného motorkára, ktorý si hľadá svoju nastávajúcu. Jeho zmysel pre humor a matematické nadanie ohúrilo stovky Sloveniek, ktorým sa z neho podlamujú kolená. Niektoré dokonca ľutujú, že jeho kritériá buď nespĺňajú, alebo sú už zadané.

„Na tejto stránke je 182.261 ľudí, dve tretiny sú ženy (121.507),“ píše v úvode muž, pričom skonštatoval, že ak je jedna polovica žien vydatá, čo predstavuje číslo 60.753, predpokladá, že druhá polovica je slobodná. „Nemám presnú vekovú štatistiku žien, ktoré čítajú kanál Priznania žien, no mojou snahou je nájsť si partnerku pre život v rozmedzí 30 až 40 rokov,“ upresnil motorkár s predpokladom, že z polovice slobodných žien dve tretiny oňho nebudú mať pre rôzne príčiny žiaden záujem.

Zdroj: Getty Images

Ostáva mu tak 20.251 potencionálnych žien na vydaj. Uviedol, že týchto 20.251 žien je vo veku od 15 do 70 rokov a najmenej v nej budú, podľa jeho úsudku, zastúpené ešte mladšie či staršie ročníky (cca jedna tretina 6.750). „Tieto slečny a dámy budem úplne ignorovať vo svojom hľadaní,“ vysvetlil.

Dospel tak k číslu 13.500 žien, ktoré sú vhodne priradené k veku od 20 do 60 rokov. „Ak ku každej desaťročnici spravodlivo rozdelím 13.500 potencionálnych manželiek, 13.500 delené 4, dostanem sa k číslu 3.375 vo veku od 30 do 40 rokov,“ vypočítal muž, pričom by si podľa neho jedna tretina z čísla 3.375 vedela predstaviť žiť v inom štáte než na Slovensku, čo predstavuje 1.125 budúcich neviest.

„Už z tak vysokého čísla sa dá nájsť potencionálna partnerka či do voza, alebo do koča,“ pousmial sa. Svojej budúcej vyvolenej sa prihovára, že ak si vie predstaviť život v nemecky hovoriacej krajine, v ktorej by s ním aj rada žila a pracovala, bude rád, ak sa mu ozve do komentára pod príspevkom. „Ak by si sa časom rada vydala za tohto času 40-ročného, vetrom, dažďom a slnkom ošľahaného motorkára, ktorý miluje humor, váži si rodinné hodnoty, počúva rock, vie uvariť, upratať a poklop na záchode nenecháva vždy dole, nechaj srdce a snáď sa nájdeme,“ napísal v závere svojho priznania, ktoré v priebehu pár hodín získalo stovky "lajkov".

Reakcie pobavených Sloveniek na seba nenechali dlho čakať. „Škoda, že nezapadám do tej "správnej" skupiny žien. Toto ma dostalo,“ zasmiala sa Kristína. Miroslava zasa ocenila mužovu námahu. „Si si k tomu poriadne sadol,“ napísala. Veronika zavtipkovala, že keď sa deti pýtajú, načo im bude matematika, tak na to, aby si vedeli vypočítať, koľko žien ich má na háku. „Super, pri tebe sa nudiť nebude,“ komentovala Megi s tým, že mužovi drží palce. Motorkárovo priznanie nadchlo aj Danielu, podľa ktorej tento muž nemá chybu.