Utorok4. august 2026, meniny má Dominik, Dominika, zajtra Hortenzia

Známy antivaxer prekvapivo otočil: Po TÝCHTO udalostiach zmenil názor na vakcíny! Teraz apeluje na očkovanie

Ilustračný obrázok Zobraziť galériu (2)
(Zdroj: SITA/AP Photo/Stefan Jeremiah)
© Zoznam/mg © Zoznam/mg

WASHINGTON – Spojené štáty americké čelia najrozsiahlejšej epidémii osýpok za posledné desaťročia. Počet nakazených prekonal 35-ročný rekord, čo vyvolalo obrovský poplach medzi lekármi aj úradmi. Došlo dokonca k nevídanému momentu – americký minister zdravotníctva Robert F. Kennedy ml., ktorý bol roky známy ako jeden z najhlasnejších odporcov očkovania, v priamom prenose zmenil rétoriku a vyzval rodičov, aby dali svoje deti zaočkovať.

Situácia v USA začína byť mimoriadne vážna. Americké úrady k dnešnému dňu evidujú už 2 371 nakazených ľudí osýpkami, čím tohtoročná bilancia poľahky prekonala vlaňajších 2 289 potvrdených prípadov. Vyšší počet nakazených zaznamenali v Spojených štátoch naposledy ešte v roku 1991.

Pod tlakom dramaticky rastúcich čísel vystúpil minister zdravotníctva v nedeľnom rozhovore pre stanicu CNN. Moderátorka Dana Bashová ho priamo vyzvala, aby sa prihovoril americkým rodinám a odporučil im očkovanie ako bezpečnú ochranu, ktorá dokáže zachrániť životy ich detí.

"Rodičia by mali svoje deti nechať zaočkovať proti osýpkam. Vakcína proti osýpkam je efektívna, predchádza ochoreniu v zhruba 97 percentách prípadov. Ľudia by sa mali nechať očkovať," reagoval nečakane Kennedy, pričom neskôr dodal, že ľudia by mali siahať po kombinovanej vakcíne MMR (proti osýpkam, príušniciam a ružienke).

Ostrá otočka o 180 stupňov

Kennedyho výzva vyvolala obrovský údiv, keďže člen administratívy prezidenta Donalda Trumpa roky patril k hlavným tváram antivakcinačného hnutia a spochybňoval bezpečnosť aj účinnosť vakcín. Ešte nedávno po nástupe do úradu prezentoval očkovanie len ako „osobnú voľbu“ a tvrdil, že účinnosť vakcín rýchlo slabne.

Kritika na jeho adresu nepoľavuje ani po tom, čo Stredisko pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) v januári na podnet administratívy znížilo počet odporúčaných vakcín pre deti. Tento krok vyvolal veľké znepokojenie u pediatrov aj epidemiológov. Kennedy však tvrdí, že zmeny len prinášajú väčšiu transparentnosť.

Robert F. Kennedy mladší.
Zobraziť galériu (2)
Robert F. Kennedy mladší.  (Zdroj: TASR/AP/Ben Curtis)

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) upozorňuje, že osýpky patríiamedzi vôbec najinfekčnejšie vírusové ochorenia na svete. Ochorenie sa začína vysokou horúčkou, nádchou, kašľom a typickou vyrážkou s malými škvrnami, ktoré postupne tmavnú. U detí aj dospelých však môže vyvolať nebezpečné komplikácie vrátane ťažkého zápalu pľúc, zápalu mozgu, nebezpečnej dehydratácie a dokáže výrazne oslabiť imunitnú pamäť organizmu voči iným infekciám.

Viac o téme: OčkovanieVakcínaOsýpkyUSARobert F. Kennedy ml.
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Si Ťin-pching si podáva
TRAPAS počas návštevy v Číne: VIDEO Trump nevládal ísť po schodoch! Zasiahol čínsky prezident
Zahraničné
Osýpky,
Európu trápi jedno z najnákazlivejších vírusových ochorení: Česko eviduje prvé príznaky! TOTO sú cenné rady
Domáce
Robert F. Kennedy mladší.
Škandálne priznanie ministra Kennedyho: Vírusov sa nebojím! Šnupal som kokaín zo záchodových dosiek
Zahraničné
Biely dom oznámil ZMENU:
Biely dom oznámil ZMENU: Ikonické umelecké centrum Johna F. Kennedyho premenjú na Trumpovo-Kennedyho centrum
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Dôvod, prečo Alena Heribanová odmieta odísť zo Slovenska: Čo za tým naozaj je?
Dôvod, prečo Alena Heribanová odmieta odísť zo Slovenska: Čo za tým naozaj je?
Prominenti
Kraj začne v septembri rekonštrukciu nadjazdu cez železnicu v Trebišove
Kraj začne v septembri rekonštrukciu nadjazdu cez železnicu v Trebišove
Správy
Po rekonštrukcii otvorili v Tatranskej Lomnici hotel Morava, preslávil ho aj film Anděl na horách
Po rekonštrukcii otvorili v Tatranskej Lomnici hotel Morava, preslávil ho aj film Anděl na horách
Cestovanie

Domáce správy

Dopravný kolaps pri Bratislave:
Dopravný kolaps pri Bratislave: Prehriata lokomotíva zablokovala trať, vlaky nabrali meškanie
Domáce
FOTO Skladku odpadu pri Nových
Skladku odpadu pri Nových Zámkoch zachvátili plamene: Na mieste zasahovali desiatky hasičov
Domáce
FOTO TRAGÉDIA pri Veľatách: Malý
TRAGÉDIA pri Veľatách: Malý chlapec sa utopil v BAGROVISKU! Otec ho zúfalo hľadal, telo našli až hasiči
Domáce
Rozsiahly požiar skládky v Bajtave: Zasahovalo až 30 hasičov z viacerých obcí
Rozsiahly požiar skládky v Bajtave: Zasahovalo až 30 hasičov z viacerých obcí
Nitra

Zahraničné

Varovanie analytikov pre Trumpa:
Varovanie analytikov pre Trumpa: Amerike dochádzajú kľúčové rakety, minuli ich v vojne s Iránom
Zahraničné
Pátranie po obetiach po
Pátranie po obetiach po rokoch prináša výsledky: V Kosove našli ďalšie pozostatky a masové hroby
Zahraničné
Tragický koniec dlhoročného boja:
Tragický koniec dlhoročného boja: Chlapček zjedol kúsok syra, po 9 rokoch v bdelej kóme zomrel!
Zahraničné
Známy antivaxer prekvapivo otočil:
Známy antivaxer prekvapivo otočil: Po TÝCHTO udalostiach zmenil názor na vakcíny! Teraz apeluje na očkovanie
Zahraničné

Prominenti

VIDEO vnútri! Herečka Monika Szabó
Monika Szabó po vážnom úraze a otrave hľadala záchranu v Ázii: Odišla s HNEVOM a ďalšou diagnózou!
Domáci prominenti
Christina Applegate
Štyri mesiace v strachu: Slávna herečka prehovorila z nemocničného lôžka! Čo pred nami skrýva?
Zahraniční prominenti
SuperStar je späť
SuperStar je už za rohom: Markíza zverejnila dátum štartu a... Víťaz si odnesie rozprávkovú výhru!
Domáci prominenti
Alena Heribanová, Babsy Jagušák,
Dôvod, prečo Alena Heribanová odmieta odísť zo Slovenska: Čo za tým naozaj je?
Domáci prominenti

Zaujímavosti

FOTO ŠOKUJÚCI nález v džungli!
ŠOKUJÚCI nález v džungli! Špičková technológia odhalila v Amazonii stopy po MILIÓNOVEJ spoločnosti
Zaujímavosti
Umelý kĺb nemusí byť
Umelý kĺb nemusí byť vaším osudom: Týchto 8 vecí robte pre svoje kolená a bedrá hneď po 40tke
vysetrenie.sk
Čo vidíte ako prvé?
Optický klam odhalí vašu osobnosť: Stačí sa pozrieť na obrázok a povedať, čo ste zbadali ako prvé!
Zaujímavosti
Ilustarčné foto
Vedci odhalili tajomstvo rastlín: Korene sa vyvíjajú inak, než si mysleli
Zaujímavosti

Dobré správy

FOTO Pohľad na večerný Metropolis
Extrémne teploty? Byty v srdci Bratislavy majú výnimočný systém, ktorý ešte aj šetrí náklady
Domáce
ŽSR majú otvorených množstvo
Slovenské železnice prezradili, koho dnes hľadajú najviac: Tieto profesie sú mimoriadne žiadané
Domáce
SÚŤAŽ Ktorý outfit je
SÚŤAŽ Ktorý outfit je podľa teba top? Hlasuj a vyhraj parádnu cenu!
feminity.sk
Mnohé ženy robia pri
Mnohé ženy robia pri opaľovaní tú istú chybu: Toto im chýba v kozmetickej taške!
hashtag.sk

Ekonomika

Zneužívanie PN-iek nabralo obrovské rozmery: Štát pritvrdil a hlási úspory v stovkách miliónov eur!
Zneužívanie PN-iek nabralo obrovské rozmery: Štát pritvrdil a hlási úspory v stovkách miliónov eur!
Slovensko si ide požičať miliardy na obranu: Čaká nás 45 rokov splácania, prísne kontroly aj audity (foto)
Slovensko si ide požičať miliardy na obranu: Čaká nás 45 rokov splácania, prísne kontroly aj audity (foto)
Káva prudko zdražuje: Za necelé dva mesiace vyskočila o 35 %, pocítime to v obchodoch či kaviarňach?
Káva prudko zdražuje: Za necelé dva mesiace vyskočila o 35 %, pocítime to v obchodoch či kaviarňach?
Skorší odchod do penzie je stále otázny: Kľúčový verdikt ešte nepadol. Na čo sa čaká?
Skorší odchod do penzie je stále otázny: Kľúčový verdikt ešte nepadol. Na čo sa čaká?

Šport

Za znásilnenie dostal osem a pol roka väzenia: Odsúdený španielsky futbalista si našiel nový klub
Za znásilnenie dostal osem a pol roka väzenia: Odsúdený španielsky futbalista si našiel nový klub
Ostatné
FOTO Dcéra Waynea Gretzkého rozpálila Korfu: V úsporných bikinách predviedla dokonalú postavu
FOTO Dcéra Waynea Gretzkého rozpálila Korfu: V úsporných bikinách predviedla dokonalú postavu
Ostatné
Slovan vo Švédsku zachránila najnovšia posila: Striedajúci žolík odštartoval obrat belasého majstra
Slovan vo Švédsku zachránila najnovšia posila: Striedajúci žolík odštartoval obrat belasého majstra
Liga majstrov
Rebecca Šramková – Diana Šnajderová: Online prenos z 2. kola turnaja WTA 1000 v Toronte
Rebecca Šramková – Diana Šnajderová: Online prenos z 2. kola turnaja WTA 1000 v Toronte
WTA

Auto-moto

Úsek košickej R4 dočasne uzatvoria pre výstavbu nového mosta
Úsek košickej R4 dočasne uzatvoria pre výstavbu nového mosta
Doprava
Volkswagen Caddy po facelifte: Menej nápadných zmien, viac každodennej praktickosti
Volkswagen Caddy po facelifte: Menej nápadných zmien, viac každodennej praktickosti
Predstavujeme
V Košiciach dokončujú nabíjacie stanice pre nové kĺbové elektrobusy
V Košiciach dokončujú nabíjacie stanice pre nové kĺbové elektrobusy
Ekonomika
FOTO: Mercedes-Maybach GLS 680 - chróm, koža, výkon a technológie
FOTO: Mercedes-Maybach GLS 680 - chróm, koža, výkon a technológie
Predstavujeme

Kariéra a motivácia

Práca po dosiahnutí dôchodkového veku 67 rokov sa stáva štandardom v Holandsku
Práca po dosiahnutí dôchodkového veku 67 rokov sa stáva štandardom v Holandsku
Trendy na trhu práce
Zbohom úradom a papierom: Od augusta 2026 prichádza eTehotenská knižka aj eOČR. Čo to znamená pre zamestnancov?
Zbohom úradom a papierom: Od augusta 2026 prichádza eTehotenská knižka aj eOČR. Čo to znamená pre zamestnancov?
Domáce
Živnostníci, nezabudnite do 10. augusta na dôležitú povinnosť! Inak vám hrozia penále
Živnostníci, nezabudnite do 10. augusta na dôležitú povinnosť! Inak vám hrozia penále
Aktuality
Pohovor cez kameru: Kompletný manuál od nastavenia svetla až po reč tela
Pohovor cez kameru: Kompletný manuál od nastavenia svetla až po reč tela
Pracovný pohovor

Varenie a recepty

Ananásová cuketa na zimu: Perfektná zaváranina ako stvorená k mäsu.
Ananásová cuketa na zimu: Perfektná zaváranina ako stvorená k mäsu.
Nikto neverí, že je z cukety. Tento tatarák môžu jesť aj vegetariáni.
Nikto neverí, že je z cukety. Tento tatarák môžu jesť aj vegetariáni.
Všetko o paradajkách: Od zelených plodov až po poctivé domáce zásoby
Všetko o paradajkách: Od zelených plodov až po poctivé domáce zásoby
Rady a tipy
Melónová šupka v kuchyni: Ako ju naložiť, zavariť alebo kandizovať
Melónová šupka v kuchyni: Ako ju naložiť, zavariť alebo kandizovať
Rady a tipy

Technológie

Vedci vypočítali maximálny možný vek človeka. Takto vyzerá biologický strop ľudského života
Vedci vypočítali maximálny možný vek človeka. Takto vyzerá biologický strop ľudského života
Veda a výskum
Microsoft odmieta, že cez whesvc špehuje Windows 11 používateľov. Vysvetlil, čo podozrivá služba v skutočnosti robí
Microsoft odmieta, že cez whesvc špehuje Windows 11 používateľov. Vysvetlil, čo podozrivá služba v skutočnosti robí
Bezpečnosť
Rusko chce prinútiť Apple, aby do iPhonov predinštaloval „špiónsku“ aplikáciu. Firma to odmietla a čelí vyšetrovaniu
Rusko chce prinútiť Apple, aby do iPhonov predinštaloval „špiónsku“ aplikáciu. Firma to odmietla a čelí vyšetrovaniu
Apple
Skroluješ Facebook a Instagram „donekonečna“? Nemusí to byť len tvoja chyba. EÚ tvrdí, že ich dizajn podporuje závislosť
Skroluješ Facebook a Instagram „donekonečna“? Nemusí to byť len tvoja chyba. EÚ tvrdí, že ich dizajn podporuje závislosť
Bezpečnosť

TN LIVE

Pozor, ešte nie je koniec, varoval Touré. Menoval zverencov, ktorí mu robia radosť
Pozor, ešte nie je koniec, varoval Touré. Menoval zverencov, ktorí mu robia radosť
Šport
30 rokov Markízy: Rok 1999 priniesol najkrvavejší útok v slovenskom podsvetí aj prvé priame prezidentské voľby
30 rokov Markízy: Rok 1999 priniesol najkrvavejší útok v slovenskom podsvetí aj prvé priame prezidentské voľby
Domáce
VIDEO: Veľké veci novej hviezdy, víťazný gól objavu roka. Takto sa Slovan priblížil k Lige majstrov
VIDEO: Veľké veci novej hviezdy, víťazný gól objavu roka. Takto sa Slovan priblížil k Lige majstrov
Šport
Prísna penalta a infarktový záver. Slovan otočil v 94. minúte, nová posila sa ani lepšie predstaviť nemohla
Prísna penalta a infarktový záver. Slovan otočil v 94. minúte, nová posila sa ani lepšie predstaviť nemohla
Šport

Bývanie

Na šírku má len 5 metrov a ľahko ho prehliadnete. Za nenápadnou fasádou sa skrýva miesto perfektný relax
Na šírku má len 5 metrov a ľahko ho prehliadnete. Za nenápadnou fasádou sa skrýva miesto perfektný relax
Šíri sa z odpadkového koša silný zápach? Urobte tieto kroky ešte dnes, aby ste sa ho zbavili
Šíri sa z odpadkového koša silný zápach? Urobte tieto kroky ešte dnes, aby ste sa ho zbavili
K bytu ladili aj škáry v obklade. Majitelia zbúrali stereotyp, bývanie vyzerá ako z filmov svojského režiséra
K bytu ladili aj škáry v obklade. Majitelia zbúrali stereotyp, bývanie vyzerá ako z filmov svojského režiséra
Materiály rozhodujú viac, než si myslíte: Takto dokážu ovplyvniť atmosféru aj dojem z bývania
Materiály rozhodujú viac, než si myslíte: Takto dokážu ovplyvniť atmosféru aj dojem z bývania

Pre kutilov

Vnútorné žalúzie sú v 40-stupňových horúčavách pasca: Prečo z okna robia radiátor a ako to vyriešiť za pár eur?
Vnútorné žalúzie sú v 40-stupňových horúčavách pasca: Prečo z okna robia radiátor a ako to vyriešiť za pár eur?
Rekonštrukcia bytu
Trvalky, ktoré znesú sucho a teplo? Tieto vysaďte na miesta, na ktoré slnko svieti celý deň
Trvalky, ktoré znesú sucho a teplo? Tieto vysaďte na miesta, na ktoré slnko svieti celý deň
Okrasná záhrada
Čo robiť, ak paradajky dozrievajú pomaly? Trik s odlisťovaním funguje aj cez leto, ale pozor na chyby
Čo robiť, ak paradajky dozrievajú pomaly? Trik s odlisťovaním funguje aj cez leto, ale pozor na chyby
Záhrada
Chcete dominantu interiéru, ktorá pritiahne pohľady? Vyrobte si takéto masívne orechové svietidlo
Chcete dominantu interiéru, ktorá pritiahne pohľady? Vyrobte si takéto masívne orechové svietidlo
Doplnky a dekorácie

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Muž mojej kamarátky ma prenasleduje svojou pozornosťou. Po jednej spoločnej noci odmieta prestať
Partnerské vzťahy
Muž mojej kamarátky ma prenasleduje svojou pozornosťou. Po jednej spoločnej noci odmieta prestať
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Tragický koniec dlhoročného boja:
Zahraničné
Tragický koniec dlhoročného boja: Chlapček zjedol kúsok syra, po 9 rokoch v bdelej kóme zomrel!
Známy antivaxer prekvapivo otočil:
Zahraničné
Známy antivaxer prekvapivo otočil: Po TÝCHTO udalostiach zmenil názor na vakcíny! Teraz apeluje na očkovanie
Migrantov v Ceute na
Zahraničné
DESIVÁ situácia s migrantmi v CEUTE: Do EÚ preniklo množstvo radikálov islamu, polícia už skonfiškovala ZBRANE!
TRAGÉDIA pri Veľatách: Malý
Domáce
TRAGÉDIA pri Veľatách: Malý chlapec sa utopil v BAGROVISKU! Otec ho zúfalo hľadal, telo našli až hasiči

Ďalšie zo Zoznamu