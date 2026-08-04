Známy antivaxer prekvapivo otočil: Po TÝCHTO udalostiach zmenil názor na vakcíny! Teraz apeluje na očkovanie

WASHINGTON – Spojené štáty americké čelia najrozsiahlejšej epidémii osýpok za posledné desaťročia. Počet nakazených prekonal 35-ročný rekord, čo vyvolalo obrovský poplach medzi lekármi aj úradmi. Došlo dokonca k nevídanému momentu – americký minister zdravotníctva Robert F. Kennedy ml., ktorý bol roky známy ako jeden z najhlasnejších odporcov očkovania, v priamom prenose zmenil rétoriku a vyzval rodičov, aby dali svoje deti zaočkovať.
Situácia v USA začína byť mimoriadne vážna. Americké úrady k dnešnému dňu evidujú už 2 371 nakazených ľudí osýpkami, čím tohtoročná bilancia poľahky prekonala vlaňajších 2 289 potvrdených prípadov. Vyšší počet nakazených zaznamenali v Spojených štátoch naposledy ešte v roku 1991.
Pod tlakom dramaticky rastúcich čísel vystúpil minister zdravotníctva v nedeľnom rozhovore pre stanicu CNN. Moderátorka Dana Bashová ho priamo vyzvala, aby sa prihovoril americkým rodinám a odporučil im očkovanie ako bezpečnú ochranu, ktorá dokáže zachrániť životy ich detí.
"Rodičia by mali svoje deti nechať zaočkovať proti osýpkam. Vakcína proti osýpkam je efektívna, predchádza ochoreniu v zhruba 97 percentách prípadov. Ľudia by sa mali nechať očkovať," reagoval nečakane Kennedy, pričom neskôr dodal, že ľudia by mali siahať po kombinovanej vakcíne MMR (proti osýpkam, príušniciam a ružienke).
Ostrá otočka o 180 stupňov
Kennedyho výzva vyvolala obrovský údiv, keďže člen administratívy prezidenta Donalda Trumpa roky patril k hlavným tváram antivakcinačného hnutia a spochybňoval bezpečnosť aj účinnosť vakcín. Ešte nedávno po nástupe do úradu prezentoval očkovanie len ako „osobnú voľbu“ a tvrdil, že účinnosť vakcín rýchlo slabne.
Kritika na jeho adresu nepoľavuje ani po tom, čo Stredisko pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) v januári na podnet administratívy znížilo počet odporúčaných vakcín pre deti. Tento krok vyvolal veľké znepokojenie u pediatrov aj epidemiológov. Kennedy však tvrdí, že zmeny len prinášajú väčšiu transparentnosť.
Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) upozorňuje, že osýpky patríiamedzi vôbec najinfekčnejšie vírusové ochorenia na svete. Ochorenie sa začína vysokou horúčkou, nádchou, kašľom a typickou vyrážkou s malými škvrnami, ktoré postupne tmavnú. U detí aj dospelých však môže vyvolať nebezpečné komplikácie vrátane ťažkého zápalu pľúc, zápalu mozgu, nebezpečnej dehydratácie a dokáže výrazne oslabiť imunitnú pamäť organizmu voči iným infekciám.