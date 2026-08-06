Nočný boj s ohňom v Trnave: Traja ľudia sa nadýchali dymu, jeden z nich sa zachoval ako hrdina!

TRNAVA - Dramatické nočné chvíle zažili obyvatelia sídliska Na Hlinách v Trnave, kde vo štvrtok nadránom vypukol ničivý požiar v jednom z bytových domov. Plamene zachvátili byt na prízemí a rýchlo sa rozšírili aj na vyššie podlažie, pričom splodinami horenia sa intoxikovali tri osoby. Medzi zranenými je aj nečakaný hrdina, ktorý neváhal a vošiel do dymom zaliateho vchodu, aby pomohol evakuovať susedov.
K incidentu došlo vo štvrtok 6. augusta krátko pred tretou hodinou ráno. Požiar vypukol na sídlisku Na Hlinách v byte na prízemí, odkiaľ sa nekontrolovateľne rozšíril aj na balkón o poschodie vyššie. Hustý a štipľavý dym v priebehu niekoľkých minút zaplnil celé schodisko a začal ohrozovať spiacich obyvateľov vchodu.
„Zasahujúci hasiči po príjazde na miesto vykonali prieskum, nasadili útočné prúdy na likvidáciu požiaru a zabezpečili evakuáciu obyvateľov z dotknutého vchodu pomocou vyvádzacích prístrojov. Celkovo evakuovali 38 osôb,“ ozrejmila hovorkyňa Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Trnave Lena Košťálová.
Hrdinský čin uprostred dymu a paniky
Popri profesionálnom zásahu záchranárov sa odohral aj silný ľudský príbeh. Podľa našich informácií sa jeden z obyvateľov prejavil ako skutočný hrdina – napriek bezprostrednému riziku vošiel do horiacej a zadymenej budovy, aby burcoval a zachraňoval ostatných susedov. Pri tomto obetavom čine sa však sám nadýchal nebezpečných splodín horenia a skončil v starostlivosti zdravotníkov. Celkovo boli intoxikované tri osoby.
Na mieste zasahovalo 11 profesionálnych príslušníkov z Hasičskej stanice v Trnave a šesť členov Dobrovoľného hasičského zboru mesta Trnava so šiestimi kusmi techniky. Po lokalizácii požiaru museli záchranári priestory budovy nútene odvetrať. Predbežná výška priamej majetkovej škody bola vyčíslená na 100 000 eur. Ako pravdepodobnú príčinu vzniku nočného požiaru určili experti neodbornú manipuláciu s otvoreným ohňom.